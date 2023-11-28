Hakan Erben Kartepe'den aday adayı

Türkiye 31 Mart Yerel seçimlerine giderken aday adayları başvurularını yapmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kartepe İlçe Başkanlığı eski yöneticilerinden Hakan Erben, belediye meclis üyeliğine başvurdu. Erben dilekçesini İlçe Başkanı Hasan Bayrak’a teslim etti.

‘KOPMADIK SAVRULMADIK AYRILMADIK ’

Erben açıklamasında, “23 yıldır üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisin de acı tatlı bir çok şey yaşadık. Birçoğunuzla yirmi yıla aşkın bir süredir yollarımız kesişir birlikte birçok ortak alanda bir araya gelip ortak birçok paylaştığımız anlar olmuştur tabi ki. Birçok kez güzel şeyler yaşadığımız gibi kavgalar, kırgınlıklar, tartışmalar da yaşadık ama hiçbir zaman kopmadık savrulmadık ayrılmadık 23 yıllık yol arkadaşlığı, parti mücadelemiz bu güne kadar sürdü.” ifadelerine yer verdi.

‘AKP’NİN GİTTİĞİ GÜNE KADAR’

Erben sözlerinin devamında, “Bugüne kadar partimden hiçbir talebim olmadan hiçbir çıkarım olmadan elimden geldiği kadar çalıştım mücadele ettim bu eksik oldu fazla oldu ama hep devam etti. Bugün itibariyle CHP Kartepe meclis üyeliği için aday adaylık başvurusu yaptım bu başvuruda amaç toplumun en dezavantajlı kesimi olan işçiler ve engelliler adına bu yola çıktım aday olurum olmam bu ayrı ama 22 yıldır AKP ye karşı yürüttüğüm mücadeleyi yerel mecliste devam ettirmek istiyorum 22 yıllık AKP iktidarı döneminde defalarca yargılandım ceza aldım mağdur edildim en başta AKP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni kazandığında işten atılıp ilk mağdur edilenlerdenim kişisel olarak da ülke vatandaşı olarak da AKP ile hesaplaşmam mücadelem AKP’nin gittiği güne kadar devam edecek. Çok uzattım farkındayım sadece aday adayı oldum bilin istedim Sevgiler” ifadelerini kullandı.