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Tüpraş emeklisi hayatını kaybetti

İzmit Tepecik Mahallesi sakinlerinden Tüpraş emeklisi Atakan Oktay yaşamını yitirdi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
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İzmit Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde ikamet eden Tüpraş'tan emekli Atakan Oktay, yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle yaşamını yitirdi. Atakan Oktay, bugün (28 Kasım) Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
# Tüpraş, atakan oktay, emekli, cumhuriyet

28 Kas 2023 - 10:56 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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