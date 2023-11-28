İzmit Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde ikamet eden Tüpraş'tan emekli Atakan Oktay, yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle yaşamını yitirdi. Atakan Oktay, bugün (28 Kasım) Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
- Asayiş
Tüpraş emeklisi hayatını kaybetti
İzmit Tepecik Mahallesi sakinlerinden Tüpraş emeklisi Atakan Oktay yaşamını yitirdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.