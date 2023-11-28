CHP'li başkanın acı günü

Kartepe Eşmeahmediye Mahallesi Hacı Osman Sokak adresinde oturan İlyas Bayrak, yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle yaşamını yitirdi. CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak’ın da amcası olan İlyas Bayrak, bugün Eşme Ahmediye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eşme Ahmediye Mezarlığında toprağa verilecek.
İLYAS BAYRAK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.