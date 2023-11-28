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CHP'li başkanın acı günü

CHP'li Başkan Hasan Bayrak'ın amcası İlyas Bayrak hayatını kaybetti

Cihat Polat
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Kartepe Eşmeahmediye Mahallesi Hacı Osman Sokak adresinde oturan İlyas Bayrak, yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle yaşamını yitirdi. CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak’ın da amcası olan İlyas Bayrak, bugün Eşme Ahmediye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eşme Ahmediye Mezarlığında toprağa verilecek.

İLYAS BAYRAK
# hasan bayrak, ilyas bayrak, chp, Kartepe

28 Kas 2023 - 10:59 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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