KOTO’NUN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ: Avukat Tutma Zorunluluğu’nda limit yükseldi  

Kocaeli Ticaret Odası, üyelerinin ticaretinde engel teşkil eden uygulamaları gündeme getirmeye ve sonuç almaya devam ediyor. 2021 yılı başından bu yana sermayesi 250 bin TL ve üzeri olan anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin çalışmalar yürüten KOTO, 25 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile amacına ulaştı.

ÖNEMLİ MALİYET KALEMLERİNDEN

250 bin TL ve üzeri sermayeyle kurulu anonim şirketler için zorunlu olan Avukat Tutma şartının 2008 yılında yürürlüğe girdiğini, ancak günümüz şartlarında bu sermaye tutarının çok düşük kalması sebebiyle açılan tüm anonim şirketleri kapsayan bir hal aldığını kamuoyuna taşıyan KOTO, “Avukat tutma zorunluluğu anonim şirketler için önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturuyor. Limitlerin artırılmasını talep ediyoruz” çağrısında bulunmuştu.

1 MİLYON 250 BİN TL’YE YÜKSELDİ

2021 yılından bu yana konuyu her platformda gündeme getiren KOTO’nun girişimleri sonuç verdi. 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TTK'nın 332. Maddesindeki en az esas sermaye tutarı anonim şirketlerde 50 bin TL'den 250 bin TL'ye, limited şirketlerde ise 10 bin TL'den 50 bin TL'ye yükseltildi. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde ise, 100 bin TL olarak öngörülmüş olan en az başlangıç sermayesi tutarı 500 bin TL'ye yükseltildi. Böylelikle esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketlerin sözleşmeli avukat zorunluluğu, 1 Milyon 250 bin TL’ye yükseldi.