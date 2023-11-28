- Asayiş

Cemal Şekeroğlu hayatını kaybetti

İzmit'te yaşayan 59 yaşındaki Cemal Şekeroğlu vefat etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Cemal Şekeroğlu hayatını kaybetti mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokakta oturan Cemal Şekeroğlu(59) yaşamını yitirdi. Cemal Şekeroğlu, bugün Seka Camii’nde öğle namazını müteakip Seka Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
# cemal şekeroğlu

28 Kas 2023 - 11:10 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.056.326 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL