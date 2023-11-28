İzmit Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokakta oturan Cemal Şekeroğlu(59) yaşamını yitirdi. Cemal Şekeroğlu, bugün Seka Camii’nde öğle namazını müteakip Seka Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
- Asayiş
Cemal Şekeroğlu hayatını kaybetti
İzmit'te yaşayan 59 yaşındaki Cemal Şekeroğlu vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.