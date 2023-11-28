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15 yıllık Muhtar meclis üyeliğine başvurdu

İzmit Cumhuriyet Mahallesi’nde son 3 dönemdir muhtar olarak görev yapan Mustafa Yaman, CHP’den İzmit Belediye Meclis Üyesi aday adayı oldu.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
15 yıllık Muhtar meclis üyeliğine başvurdu mask

İzmit Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Yaman, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'a meclis üyeliği başvurusunu teslim etti. Kocaeli'deki 572 muhtarın sözcüsü olabileceğini belirten Mustafa Yaman, meclis üyesi olmak istediğini dile getirdi. Mustafa Yaman, CHP İzmit İlçe Binası'nda bir grup muhtar arkadaşlarının desteği ile kişisel dosyasını Başkan Gökhan Ercan'a verdi.
# chp, Gökhan Ercan, Mustafa Yaman, cumhuriyet, Meclis

28 Kas 2023 - 11:32 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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