15 yıllık Muhtar meclis üyeliğine başvurdu

İzmit Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Yaman, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'a meclis üyeliği başvurusunu teslim etti. Kocaeli'deki 572 muhtarın sözcüsü olabileceğini belirten Mustafa Yaman, meclis üyesi olmak istediğini dile getirdi. Mustafa Yaman, CHP İzmit İlçe Binası'nda bir grup muhtar arkadaşlarının desteği ile kişisel dosyasını Başkan Gökhan Ercan'a verdi.