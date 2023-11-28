İzmit Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Yaman, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'a meclis üyeliği başvurusunu teslim etti. Kocaeli'deki 572 muhtarın sözcüsü olabileceğini belirten Mustafa Yaman, meclis üyesi olmak istediğini dile getirdi. Mustafa Yaman, CHP İzmit İlçe Binası'nda bir grup muhtar arkadaşlarının desteği ile kişisel dosyasını Başkan Gökhan Ercan'a verdi.
- Siyaset
15 yıllık Muhtar meclis üyeliğine başvurdu
İzmit Cumhuriyet Mahallesi’nde son 3 dönemdir muhtar olarak görev yapan Mustafa Yaman, CHP’den İzmit Belediye Meclis Üyesi aday adayı oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.