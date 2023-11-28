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Ajda Yatar'ın katili aramızda geziyor!

6 gün önce öldürülen Ajda Yatar'ın katili olan eski koca hala firari olarak aramızda dolaşıyor

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Ajda Yatar'ın katili aramızda geziyor! mask
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22 Kasım 2023 tarihinde 3 çocuk annesi Ajda Yatar, eşi Vahdettin P. Tarafından yemek yediği restoranda tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından kaçan eski koca ise hala yakalanamadı.

NE OLMUŞTU?

Alınan bilgiye göre Körfez Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir restorana arkadaşı ile birlikte yemek yemek için gelen 28 yaşındaki Ajda Yatar, yaklaşık 1 ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin P. (37) tarafından tabanca ile vurulmuştu. Kanlar içinde kalan Ajda Yatar yere yığılırken zanlı ise olay yerinden bir araçla kaçarak firar etmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayet zanlısı Vahyettin P.’nin Yalova’nın Altınova ilçesinden geldiği eski eşini öldürdükten sonra kaçtığı aracı batı terminali mevkisinde bırakarak ticari taksi ile kayıplara karıştığı belirlendi.
# âjda yatar, sağlık

28 Kas 2023 - 11:53 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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