Ajda Yatar'ın katili aramızda geziyor!

22 Kasım 2023 tarihinde 3 çocuk annesi Ajda Yatar, eşi Vahdettin P. Tarafından yemek yediği restoranda tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından kaçan eski koca ise hala yakalanamadı.
NE OLMUŞTU?
Alınan bilgiye göre Körfez Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir restorana arkadaşı ile birlikte yemek yemek için gelen 28 yaşındaki Ajda Yatar, yaklaşık 1 ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin P. (37) tarafından tabanca ile vurulmuştu. Kanlar içinde kalan Ajda Yatar yere yığılırken zanlı ise olay yerinden bir araçla kaçarak firar etmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayet zanlısı Vahyettin P.’nin Yalova’nın Altınova ilçesinden geldiği eski eşini öldürdükten sonra kaçtığı aracı batı terminali mevkisinde bırakarak ticari taksi ile kayıplara karıştığı belirlendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.