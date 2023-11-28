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İzmit Belediyesi'nden yol çalışmaları

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kabaoğlu Mahallesi Fuşya Sokak’taki yol yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamladı

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Kentin her türlü ihtiyacı için gece gündüz demeden çalışan İzmit Belediyesi, bir sorunu daha çözdü. Kabaoğlu Mahallesi’nde ortaya çıkan yeni yol ihtiyaçlarına cevap veren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fuşya Sokak’taki çalışmalarını tamamladı. 80 ton asfaltın kullanıldığı yol yenileme çalışmalarının ardından bölge halkı, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti. Ekiplerin çalışmaları kentin diğer bölgelerinde devam edecek.
# yeni, İzmit belediyesi

28 Kas 2023 - 11:59 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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