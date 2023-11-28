Ajda Yatar'ın babası konuştu! Katil mezardan yazmasını mı çaldı?

22 Kasım 2023 tarihinde 3 çocuk annesi Ajda Yatar, eşi Vahdettin P. Tarafından yemek yediği restoranda tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından kaçan eski koca ise hala yakalanamadı.

SIĞINMA EVİNDE KALMIŞ

Körfez Yukarı Hereke de ikamet eden Ajda Yatar’ın Babası Haydar Yatar "Kızım 11 yıllık evli 3 çocuk annesiydi, bu aileden çok eziyet gördü. Biz sürekli sabır etmesini istedik ama olmadı. Kızım çocuklarından ayrılmak istemiyordu ama boşanma davasında o şahıs çocukları, tazminat ve nafaka istemeyeceksin şartı İle boşandı. Sürekli tehdit etiği için kızım orada jandarmaya sığınmış jandarma da onu Yalova kadın sığınma evine yerleşti. 3 ay orada kaldı sonra ben alıp eve getirdim.

BİRİ YARDIM MI ETTİ?

Yardım ve yataklık yapan birileri vardır. KIzım ondan boşandıktan sonra telefon numarası değiştirdi onunla hiç irtibatı yoktu nasıl gelip eliyle koymuş gibi buldu. Bunun araştırılmasını istiyorum burada otobüse bindiği saat de ve orada yemek yediği lokantaya kadar takip edilmiş.Otobüs kameralarında yanında kim vardı, bu ortaya çıksın bunları öğrenmek istiyoruz. Çünkü bu şahıs yakalanmıyor

İÇİŞLERİ BAKANINA SESLENDİ

Ben başta sayın Cumhurbaşkanımız dan sayın İçişleri bakanımızdan ve sayın emniyet güçlerinden yardım istiyorum onlara güveniyorum bu şahıs yakalanmadığı sürece bizim endişelerimiz artıyor daha önce bizleri defalarca tehdit etti''dedi