Sertif Gökçe Derince'den aday adayı

Türkiye 31 Mart Yerel seçimlerine giderken aday adayları başvurularını yapmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nde ( CHP) belediye başkanlığı ve meclis üyeliği aday adaylık başvuruları devam ediyor. Kocaeli Barosu’nda iki dönem başkanlık yapan Avukat Sertif Gökçe, eşi Sibel Gökçe ile Derince İlçe Başkanlığı'na giderek aday adaylık başvurusunu yaptı.
AZ FARKLA KAYBETMİŞTİ
Gökçe, başvuru dosyasını İlçe Başkanı Atasoy Bilgin’e teslim etti. 2019 yerel seçimlerinde de aday alan Gökçe, başkanlığı 1 bin 261 oyla kaçırmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.