İYİ Partili Toyran: Teşkilat kendi evlatlarını yiyor

İYİ Parti’de Körfez teşkilatında yaşanan adaylık krizine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Özellikle genel başkan Meral Akşener’in partiye kısa süre önce katılan eski MHP’li Azmi Cihat Hatipoğlu’nu aday olarak ilan etmesinin ardından teşkilatta huzursuzluk çıkmış, başta aday adaylığını düşünen isimlerle partinin kurucularının tepkisi giderek yükselmişti.

Son olarak başkanlık için aday adaylığı süreci başlatan isimlerden olan İYİ Parti’nin Körfez’deki kurucu ilçe başkanı olan İbrahim Ömer Toyran, önceki akşam beraber yürüdüğü partililerle bir araya geldi. Yarımca’daki seçim ofisinde destekçileriyle buluşan Toyran yaptığı açıklamalarla parti yönetimini hedef aldı. Toyran, “Azmi Cihat Hatipoğlu ile şahsi olarak hiçbir sıkıntımız yok. Kendisi değerli bir hocamızdır. Ancak bizim partimizin genel sıkıntısı kendi evlatları varken dışarıdan gelenleri tercih etmesidir. Teşkilat kendi evlatlarını yiyor. Bence en büyük problem bu” dedi.

İYİ Parti’ye 7 yıldır emek verdiklerini ve özellikle kuruluşu sırasında büyük çile çektiklerini dile getiren Toyran, “Geçen bu dönemde açıkçası hatalarımız da olmuştur. Biz burada iyi niyetle aday olmak istedik. Fakat bir dönem önce MHP’den aday gösterilen daha sonra Cumhur İttifakı’nın AKP adayıyla seçime girmesi üzerine geri çekilen Azmi hoca, yaptığı açıklamalarında ister AK Parti, ister MHP, ister CHP, ister İYİ Parti olsun mutlaka aday olacağını, parti olmaması durumunda ise bağımsız aday olacağını deklare etmiş bir isimdi.

Bunları söyleyen sayın hocamız bizim teşkilatımızın havada kapması sebebiyle İYİ Parti’den aday olabildi. Bunun arkasındaki insanlar ne kadar iyi niyetli? Ne kadar İYİ Parti’yi destekliyor? Veya ne kadar vatanseverler, bunu sorgulamak lazım. Bu yüzden parti kendi evlatlarını yiyor diyorum. Ben bu gelişmelerle ilgili sadece iki kişi ayırıyorum; birisi partimizin genel başkanı Meral hanım, diğeri ise milletvekilimiz Lütfü Türkkan’dır” dedi.

Açıklamasının devamında kendisi hakkındaki sözleri dolayısıyla Cenk Erbil isimli kişiye de tepki gösteren ve sert ifadeler kullanan Toyran, “Beni istifa etmeye mi zorluyorsun? Etmiyorum kardeşim, sen değil kralın gelse beni istifa ettiremez. Çünkü ben bu partiyi burada kurarken siz ortalarda yoktunuz. Hangi partide fink atıyordunuz, neredeydiniz? Sen genel merkezin maaşlı bir çalışanısın. Şimdi Ankara’dan bana ahkam kesiyorsun. Tabi orada yolunu bulmuşsun. Sen önce Fevzi Canbaz’ın senin için yazdığı yoruma cevap ver” şeklinde konuştu.