Kocaeli ve ülke genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, İstanbul Ağır Ceza Masası tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K. isimli sanık, jandarma tarafından düzenlenen operasyon ile Gebze'de yakalandı.Sanık, yapılan işlemlerinin ardından Gebze Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
- Asayiş
Jandarma'dan FETÖ'den aranan şahsa operasyon
Kocaeli il Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı operasyon ile yakaladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.