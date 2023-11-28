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Jandarma'dan FETÖ'den aranan şahsa operasyon

Kocaeli il Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı operasyon ile yakaladı.

İhlas Haber Ajansı
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Jandarma'dan FETÖ'den aranan şahsa operasyon mask

Kocaeli ve ülke genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, İstanbul Ağır Ceza Masası tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K. isimli sanık, jandarma tarafından düzenlenen operasyon ile Gebze'de yakalandı.Sanık, yapılan işlemlerinin ardından Gebze Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
# FETÖ, Kadın, ceza

28 Kas 2023 - 12:43 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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