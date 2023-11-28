Elektrik sıkıntılarını SEDAŞ müdürüyle görüştüler!

Kartepe Derbent Mahalle Muhtarı Erdal Baş, mahallede yaşanan elektrik sıkıntılarını SEDAŞ Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil ile görüştü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baş şu ifadeleri kullandı: "Derbentimizde yaşanan elektrik sıkıntılarını görüşmek üzere Sedaş Kocaeli Bölge Müdür Sayın Murat Özdil,Yardımcısı Fehmi Ayanoğlu beyle çok acil görüşme yaptık ,Yaşanan sıkıntıları paylaştık.Sonuç özellikle çok elektrik kesilen caddelerimizden bir hafta içinde başlamak üzere Alpet Kablo yani izalasyonlu kablo ve demi direkleri dikip yaklaşık bir veya birbuçuk ay içerisinde tamamlayacağız.Bu işin yapımını yıllardır firmada baş yönetici olarak görev Yapan köyümüzün sevilen ağabeysi Sn Mustafa Ustaoğlunun üstlenmesi bizleri ayrıca sevindirmiştir.Mustafa abimizdende hemen başlamak üzere sözünü aldık.Rabbim yapacağımız bu çalışmada tüm çalışanlarımıza ve sizlere kolaylık versin."