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Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın"

Kocaeli Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi kuaförler gelinlikçilerin kendi işleri dışında gelin saçı yapmalarına ve müşterilerini çeşitli kuaförlere yönlendirmelerine tepki gösterdi.

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Kocaeli Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri bugün oda binasında gerçekleştirdikleri toplantıda gelinlikçilerin,  fotoğrafçılarının, düğün salonlarının organizasyon şirketlerinin düzenlemiş oldukları  kampanyalara tepki göstererek gelinleri, kuaför seçiminde serbest bırakmalarını söylediler.

KUAFÖRLER KAMPANYALARDAN RAHATSIZ 

Kocaeli Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yavuz Doğar ve 25 üyenin katılımıyla oda binasında gerçekleşen toplantıda sezonda yaşadıkları zorluklardan bahsettiler. Oda Başkanı Yavuz Doğar yaptığı açıklamada, “Kocaeli  kuaförleri olarak  son zamanlarda rahatsız olduğumuz  konu Kocaeli’deki gelinlikçilerin,  fotoğrafçılarının, düğün salonlarının organizasyon şirketlerinin düzenlemiş oldukları  kampanyalar” dedi.

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GELİN SAÇI BEDAVA YAPILMAZ

Doğar, “Kampanya  adı altında  paket programı  gelinlikçilerin gelinliği  bizden alırsanız gelin saçı bedava veya şu kuaföre gidin  diyor, bizlere gelecek müşterileri mecbur  etmesi bazı gelinlikçilerin türban tasarım, gelin saçı, gelin makyajı yapması bizleri son derece rahatsız etmektedir. Lütfen gelinlikçiler işlerini yapsınlar sadece gelinlik  satsınlar müşterileri hiçbir kuaföre yönlendirme yapmasınlar, kendi salonlarında gelin saçı taramasınlar veya bir kuaföre rica edip taramasını makyajını yaptırmasınlar” dedi.

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KUL HAKKI YEMESİNLER

Bu tür kampanyaları maalesef düğün salonları bir fiyat veriyor kuaför bedava kampanya yapıp bizlere gelecek müşterilerimizi engellemektedirler diyen Doğar, “Organizasyon şirketleri aynı kampanyayı yapıyor. Biz Kocaeli kuaförleri olarak bu tür kampanyalarının bir an önce bitirilmesi müşterilerin kendi tercih ettiği, kimsenin dayatması ile değil memnun kaldığı kuaför salonuna gitmeleri beklentimiz bu yönde. Kimse kimsenin rızkını yemesin, kul hakkı yemesin” diye konuştu. Selin BECER

Bugün 13:33 TSİ - Gündem

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