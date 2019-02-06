Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın"

Kocaeli Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri bugün oda binasında gerçekleştirdikleri toplantıda gelinlikçilerin, fotoğrafçılarının, düğün salonlarının organizasyon şirketlerinin düzenlemiş oldukları kampanyalara tepki göstererek gelinleri, kuaför seçiminde serbest bırakmalarını söylediler.



KUAFÖRLER KAMPANYALARDAN RAHATSIZ

Kocaeli Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yavuz Doğar ve 25 üyenin katılımıyla oda binasında gerçekleşen toplantıda sezonda yaşadıkları zorluklardan bahsettiler. Oda Başkanı Yavuz Doğar yaptığı açıklamada, “Kocaeli kuaförleri olarak son zamanlarda rahatsız olduğumuz konu Kocaeli’deki gelinlikçilerin, fotoğrafçılarının, düğün salonlarının organizasyon şirketlerinin düzenlemiş oldukları kampanyalar” dedi.

GELİN SAÇI BEDAVA YAPILMAZ

Doğar, “Kampanya adı altında paket programı gelinlikçilerin gelinliği bizden alırsanız gelin saçı bedava veya şu kuaföre gidin diyor, bizlere gelecek müşterileri mecbur etmesi bazı gelinlikçilerin türban tasarım, gelin saçı, gelin makyajı yapması bizleri son derece rahatsız etmektedir. Lütfen gelinlikçiler işlerini yapsınlar sadece gelinlik satsınlar müşterileri hiçbir kuaföre yönlendirme yapmasınlar, kendi salonlarında gelin saçı taramasınlar veya bir kuaföre rica edip taramasını makyajını yaptırmasınlar” dedi.

KUL HAKKI YEMESİNLER

Bu tür kampanyaları maalesef düğün salonları bir fiyat veriyor kuaför bedava kampanya yapıp bizlere gelecek müşterilerimizi engellemektedirler diyen Doğar, “Organizasyon şirketleri aynı kampanyayı yapıyor. Biz Kocaeli kuaförleri olarak bu tür kampanyalarının bir an önce bitirilmesi müşterilerin kendi tercih ettiği, kimsenin dayatması ile değil memnun kaldığı kuaför salonuna gitmeleri beklentimiz bu yönde. Kimse kimsenin rızkını yemesin, kul hakkı yemesin” diye konuştu. Selin BECER