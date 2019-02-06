SP’li Başkan AKP'ye katıldı

SP Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Koçyiğit, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AKP Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir ve İlçe Başkanı Osman Akbulut ile istişare toplantısında bir araya geldi. Koçyiğit, yerel seçimlerde AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir'i destekleyeceğini belirtti.
KAPIMIZ GENÇLERİMİZE AÇIK
Işık, Akbulut ve Şayir, Koçyiğit'e bu tavrından dolayı teşekkür ederek, kapılarının her zaman gençlere açık olduğunu, Dilovası'nın geleceği için verdiği kararın seçimlerden sonra ne kadar doğru olduğunu göreceğini belirterek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
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Yorumlar
(1 )
Tevbekar - Allah cc hidayet eylesin..
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