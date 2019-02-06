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Hürriyet’ten Sümerspor Kürekçilerine destek ziyareti

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Hürriyet İzmit Sümerspor Kürek Kulübü sporcularını ziyaret etti.

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CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, İlçe Yöneticileri Dalistan Filiz, Mehmet Baştürk ile birlikte Sümerspor Kürek Takımı Başkanı Serenay Subaşı, Takım Başantrenörü Ümmet Subaşı, İzmit Yelken Kulübü Başkanı Güven Bozdağ ile Başak Tüysüz Bozdağ ve kürek sporcularını ziyaret etti.

İZMİT’E KİM MARKA DEĞER KATIYORSA ONU DESTEKLEYECEĞİZ

Ziyarette genç kürek sporcularına aldıkları başarılı sonuçlardan ötürü teşekkür eden İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Sümerspor Kürek Kulübü takımının geçen sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından en başarılı üçüncü takım olma başarısı yakaladığını öğrendik. Yani bu sporcular sadece İzmit’in değil Türkiye’nin de medarı iftarı. Türk kürek sporuna damga vurdular. Aldıkları başarılarla İzmit’e marka değer katma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Ancak yeteri kadar destek alamadıklarını öğrendik. İzmit ismini Türkiye'ye duyuran, bizleri gururlandıran takımın sorunlarını dinledik, Sümerspor kürek takımına katabileceğimiz katkıları konuştuk. İzmit adını Türkiye'de layığıyla duyuran, emekleriyle kente değer katan sporcularımıza sahip çıkacağız” açıklamasında bulundu.

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