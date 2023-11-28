- Kültür-Sanat

NİKOMEDİA ATEŞİ DOĞDU 

“Nikomedia: Roma İmparatorluk Başkentinden Türk Endüstri Başkentine” konulu konferans sonrasından Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu tarafından sergilenen Nikomedia Dans Gösterisi izleyenleri büyüledi 

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NİKOMEDİA ATEŞİ DOĞDU  mask
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Kentin tarihine ışık tutan İzmit Belediyesi, Kocaeli Kongre Merkezi’nde “Nikomedia: Roma İmparatorluk Başkentinden Türk Endüstri Başkentine” konulu konferans gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen konferans sonrasında sahne alan Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, Nikomedia Dans Gösterisiyle izleyenlerden büyük alkış aldı.

BÜYÜLEYİCİ GÖSTERİ

Uzun süre alkışlanan gösteride İzmit’in antik Nikomedia’dan, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihine uzanan yolculuğu görsel bir şölenle canlandırıldı. Nikomedia’dan günümüze İzmit’in her döneme ait önemli olay ve simgelerinin tarihsel kurguyla sergilendiği video eşliğinde dansa dökülen gösteri, izleyenleri büyüledi. Modern müzikler, tasavvuf eserleri, türküler, klasik müzik ve marşlar eşliğinde sergilenen gösteri, tam bir sanat şöleni yaşattı.
# Nikomedia, cumhuriyet, büyük, İzmit belediyesi

28 Kas 2023 - 14:10 - Kültür-Sanat

Muhabir  Haber Merkezi

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