NİKOMEDİA ATEŞİ DOĞDU 

Kentin tarihine ışık tutan İzmit Belediyesi, Kocaeli Kongre Merkezi’nde “Nikomedia: Roma İmparatorluk Başkentinden Türk Endüstri Başkentine” konulu konferans gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen konferans sonrasında sahne alan Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, Nikomedia Dans Gösterisiyle izleyenlerden büyük alkış aldı.
BÜYÜLEYİCİ GÖSTERİ
Uzun süre alkışlanan gösteride İzmit’in antik Nikomedia’dan, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihine uzanan yolculuğu görsel bir şölenle canlandırıldı. Nikomedia’dan günümüze İzmit’in her döneme ait önemli olay ve simgelerinin tarihsel kurguyla sergilendiği video eşliğinde dansa dökülen gösteri, izleyenleri büyüledi. Modern müzikler, tasavvuf eserleri, türküler, klasik müzik ve marşlar eşliğinde sergilenen gösteri, tam bir sanat şöleni yaşattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.