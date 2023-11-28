Belediyeden sayıştay raporundaki usulsüzlüklere dair açıklama

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Körfez Belediyemizin 2022 Sayıştay Raporu hakkında yapılan açıklama ve basında yer alan haberlere karşı açıklamamız.

Bilindiği üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi belediyeler de, düzenli olarak Sayıştay denetçileri tarafından denetlenir ve denetim süreci sonrasında tespiti yapılan bulgular raporlanarak kamuoyuna açık bir şekilde duyurulur ve bu raporlar da herkesin erişimine de açıktır.

Sayıştay tüm incelemelerini evraksal olarak yapar, evraksal anlamda ki tesbitleri ve bulgularının düzeltilmesini ister. Sayıştay, tüm belediyelerde olduğu gibi belediyemizde de yaptığı rutin ve dönemsel incelemelerinde düzeltilmesini talep ettiği bulgular ve eksiklikler tespit etmiştir.

Sayıştay’ınn tespit ettiği bulgular çoğunlukla evraksal anlamda yapılacak düzeltmelerdir.

Örneğin, mülkiyeti Belediye adına tescil edilmiş olan taşınmazların kayıtlarının demirbaş listelerinde olmaması. Söz konusu taşınmazlar, yapılan uygulama ve kursak kesimlerdeki toplulaştırma ile elde edilen taşınmazlar olup, hemen demirbaş listesine kayıtları yapılmıştır. Taşınmazların Cins değişikliği çalışmaları da devam ediyor.

Kayıp araçlar olarak belirtilen eksiklik, söz konusu araçlar, 1968 modelden başlayan, 1981,1982, 1995, 1997 ve 2006 model araçlardır. Bu araçlar başka belediyelere hibe edilmiş, hurdaya ayrılmış veya encümen kararı ile satılmış, bizim demirbaş envanterinden düşülmüş, fakat aracı alan kurum veya şahıs tescilini üzerine almadığı için Türkiye Noterler Birliği kayıtlarından tescil bilgileri değişmemiş araçlardır.

Belediyemize ait SGK ve Vergi Borçlarımızın anaparası ve faizleri bu yıl içerisinde, 2023 yılında çıkartılan yapılandırmadan faydalanılarak faize silinmiş, anaparası da gayrimenkul trampalarla ödenerek belediyemiz Vergi ve SGK borçlarından kurtarılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarına tüm belediyelerin yaptığı gibi bizde ihtiyaçlarının karşılanmasında destek olduk ve oluyoruz. Başta okullarımız, ibadethanelerimiz, Sağlık kuruluşlarımız olmak üzere acil ihtiyaçlarının karşılanmasında meclis kararlarının alınmasında eksiklikler olmuş olabilir, bu eksiklikte kamu taleplerine dönük 2023 yılı içersinde aldığımız genel bir meclis kararıyla giderilmiştir.

Yapım ihalelerinde özellikle acil ve öngörülemeyen ihtiyaçların daha hızlı karşılanması, doğrudan temin yöntemini fazla kullanmamak ve doğrudan temin limitlerinin de aşılmaması için genel işleri içeren ve bayındırlık birim fiyatlarını esas aldığımız açık ihale yöntemi kullanılmıştır.

Örneğin bir kurumun veya belediyemize ait acil bir işin yapılmasında projesinin hazırlanması, ihale günü alınması, ihale edilmesi, karara bağlanması işin gecikmesine sebebiyet vermektedir. Bu sebeple bu ve benzeri işler bayındırlık birim fiyatlarını esas alan ama açık ihale yöntemiyle yaptığımız işlerdir.

İş yeri ruhsatını belediyemizden değil de farklı kurumlardan alan işyerleri belediyemize de beyanda bulunmadıkları için Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk ettirilememiş olup, eksiklik tespitinden sonra hemen sisteme dahil edilme çalışmaları başlatılmıştır. Gerek ruhsatsız yerler gerekse de Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili eksikliklerde ivedi olarak giderilmeye başlanmıştır.

Ayrıca, Körfez belediyesi tarafından sunulan çeşitli hizmetlerde, belediye personeli, belediye şirketi çalışanları, meclis üyeleri vb kişilerin meclis kararı ile belediye tesis ve iştiraklerinden indirimli faydalanması hususunu muhalefetin de desteği ile belediye meclisinden oy birliği ile geçen bir karardı fakat mevzuat yönünden değerlendirilerek uygulama iptal edildi.

Bu ve benzeri hususların Sayıştay bulguları doğrultusunda çalışma ve düzeltme işlemleri yapılmış ve yapılmaktadır.

Tüm bu hususlarla ilgili olarak belediyemizden bilgi almadan, kamuoyunu yanıltıcı şekilde Körfez Belediyesi için ‘usulsüzlük var’ gibi söylemlerle açıklamalarda bulunmak, maksatlı ve iyi niyetli olmayan bir yaklaşımın sonucudur."