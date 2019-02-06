Çok tehlikeliler! Orta sahayı kimseye bırakmıyorlar… Rakip, onların arasına girince kayboluyor… Mert – Mesut – Sefa’nın parsellediği “Körfez Şeytan Üçgeni”nden bahsediyoruz!

YILLARDIR BİRLİKTELER

Kocaelispor, birlikte takım savunmasını ligde en iyi uygulayan takımlar arasında geliyor. Sistem içerisinde tüm futbolcular için kodlanmış görevler var ve -Birlikte hareket eden- Yeşil Siyahlılar bu görevlerini aksatmadan yerine getiriyor. Kocaelispor’un orta sahasında önemli bir avantajı var. Mert-Mesut-Sefa üçlüsü yıllardır bir aradalar. Sefa 2011’de Mert ise 2012’de Kocaelispor topraklarına dahil oldu. Mesut ise bu ikiliye 2015 yılında eklendi. Sefa’nın 2008’de 1 sezon alt yapıda oynamışlığı da mevcut.

TAKIM BALANSI OTURDU

Kısacası sayısız maçta bir arada yer alan Mert – Mesut – Sefa, 2015’ten bu yana omuz omuza mücadele ediyor… Birbirlerini çok iyi tanıdıkları ve bildikleri için gözlerini kapatsanız da çok fark eden bir şey olmuyor. Rakip karşılamada ve rakibe preslerde takım balansı tamamen oturdu. Kaymalar, kademeler, parselizasyondaki orantı dikkat çekerken, özellikle orta sahadaki hakimiyet takımın diğer bölgelerini de hayli rahatlatıyor.

BOL PRES, ISIRAN FUTBOL

Mert – Mesut ve Sefa’dan oluşan –Merkez- kurgusu “Körfez Şeytan Üçgeni” olarak adlandırılıyor. Mert ve Mesut’un bol prese, ısıran futboluna Sefa’dan derinlik, savunma arkası sızıları, üçüncü bölgede çoğalma ve skor katkısı da geliyor. Sinan prese başladığı anda hemen arkasındaki Sefa kendisini top yönündeki beke atıyor, Mert ve Mesut ise Sefa’nın bölgesine iniyor. Rakibin ilk bölgesinde kazanılan toplar ise Kocaelispor’u bir anda rakip sahada 6-7 futbolcu ile tutuyor.

TAKTİK ANLAYIŞINI UYGULAMADAKİ NETLİK

Rakip yarı alanda kazanılan topları panik yapmadan, nokta pas alışverişleri ile sürdüren Yeşil Siyahlılar antrenmanlardaki taktik anlayışını sahaya yansıtmakta güçlük çekmiyor. Orta sahadan top Kocaelispor savunmasına doğru sarktığında ise savunma bekleri ve stoperler bir anda daralarak rakibe oyun alanı mesafesi bırakmıyor. Kuşkusuz Kocaelispor’un savunma ve hücum prensiplerinde merkez orta sahanın fonksiyonu son derece önemli. Buradaki eksilmelerde Büyük ve Küçük Kerem ile taze profesyonel Melih Süleyman hazır bekliyor.

BURASI BASRA DEĞİL İZMİT KÖRFEZİ

Rakipleri “Körfez Şeytan Üçgeni”nde boğduktan sonra özellikle topa hamle zamanlamalarındaki dikkat ve temizlik de Yeşil Siyahlıların oyun içi dengesi açısından son derece kritik. Sertliği optimum düzeyde tutan Mert ve Mesut sürpriz çıkışlar yaparak rakip savunmanın dengesini de bozma becerisine sahip. En belirgin ve yakın örnek, Mesut’un Turgutlu maçında attığı gol ve öncesindeki müthiş pas trafiği… Bu üçlü ile mücadele edeceklere Mert – Mesut ve Sefa şu mesajı veriyor. Bütün gemiler burada yani “Körfez Şeytan Üçgeninde” batıyor… Çünkü burası Basra değil İzmit Körfezi… Ona göre..! Erdem ÖVÜÇ