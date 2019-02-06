Kim tutar 41 Futbol Kulübü’nü!

İlimizin alt yapısı ile parlayan takımlarından 41 Futbol Kulübü’nde U-14 grubu performansı ile göz kamaştırmaya devam ediyor. A Grubu’nda İzmit Belediyespor, Kocaeli Gençspor, Yenişehirspor, Yavuzspor, Çamlıtepespor, Taşköprü Birlikspor ve Şirinspor ile mücadele eden Kırmızı Lacivertli ekip 12’de 12 yaptı. Rakip fileleri 71 kez havalandıran 41 Futbol Kulübü kalesinde sadece 5 gol gördü.

MURAT ŞAHİN: ŞEHRİMİZ FUTBOLU KAZANSIN

Son maçında Yenişehirspor’u deplasmanda 6-0 ile geçen kulübün başarılı teknik adamlarından Murat Şahin “41Futbol Kulübü olarak öncelikli amacımız şehrin çocuklarına en iyi alt yapıyı sağlamaktır. Bu duygudan hiçbir zaman vazgeçmeyecek olan bir yönetime sahip olmak tüm antrenör arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırıyor. İzmit’in potansiyelinin farkındayız ve çocuklarımıza en doğru şekilde dokunmaya gayret ediyoruz. 41 Futbol Kulübü olarak üretmeye, yetenekli sporcuları şehrimiz ve ülkemiz futboluna kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Erdem ÖVÜÇ