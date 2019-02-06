Dilovası Belediyespor’u nefes kesen maç sonunda 2-1 mağlup ederek adını Süper Amatör Lig’e yazdıran Köseköy Ateşspor’da aile ortamı başarının başlıca etkenleri arasında yer aldı. Köseköy ekibinde bir grup var… Bu grubun yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Kısacası her ortamda beraberler. Tabii ki bu duygu saha içine de olumlu yansıyor.
ÇOĞU TAKIMDA YOK
Grubun adı Grup Gündoğarken, Recep Karaca, Özcan Aktaş, Caner Arıcan, Samet Sarman, Emre Şişman, Abdülhamit Ayvaz, Mete Aygün, Oğuzhan Demir, Emircan Çakar, İbrahim Budak, Sinan Göğercin, Soner Haldız ve Enes Akansu’dan oluşan gruptaki ortam birçok takımda görülmüş değil. Bu birlikteliğin uzun yıllar boyu sürmesini diliyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz