Bu kez üç ilde daha: Yine KYK, yine asansör arızası

KYK yurtlarında asansör kazaları yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Tekirdağ, Uşak ve Elazığ'daki KYK yurtlarında asansör arızaları yaşandı.

ÖĞRENCİLER 30 DAKİKA MAHSUR KALDI

Tekirdağ Günebakan Kız KYK yurdunda asansöre binen öğrenciler, arıza sonucu asansörde mahsur kaldı. Yurt yetkilileri mahsur kalan öğrencileri kurtarmaya çalıştı.

Uşak Mehmet Hacım KYK yurdunda da asansörün bozulması sonucu öğrenciler yaklaşık 30 dakika mahsur kaldı.

Elazığ Fethi Sekin Kız KYK yurdunda ise asansörün arızalanması sonucu asansör içerisinde kalan öğrencilerden birinin fenalaştığı belirtildi.

“HAYATLARIMIZ SİZİN İÇİN NE ZAMAN DEĞERLİ OLACAK?”

Barınamıyoruz hareketi adlı sosyal medya hesabı, Elazığ, Tekirdağ ve Uşak'ta yaşanan asansör arızalarını paylaşarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ile Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu. “Asansörler sürekli bozuk, arkadaşlarımız sık sık mahsur kalıyor. Kalıcı bir çözüm bulunmuyor. Sizin için hayatımız ne zaman değerli olacak?” diye sordu.

Kaynak: SÖZCÜ