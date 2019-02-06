Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:03 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:14 TSİ

Kocaeli’de senetler teker teker patlıyor

Kocaeli’de protestolu senetlerde adeta patlama yaşanıyor. 2018 yılında Kocaeli’de 15 bin 859 senet protesto edildi. Protesto edilen senetlerin maddi karşılığı ise 331 milyon 174 Bin TL.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ekonomideki daralma, ticarette de büyük sıkıntılar sebep oluyor. Ticarette kullanılan en önemli araçlardan bir olan senetler ise teker teker patlıyor. Rakam oldukça düşündürücü seviyelere yükselmiş durumda. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin verilerinden derlenen bilgiye göre, 2018 yılında, protesto edilen toplam 775 bin adet senedin parasal tutarı 18 milyar 544 milyon 987 bin TL oldu.

KOCAELİ PATLAMA YAŞIYOR

2018 yılında adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Bursa oldu. Kocaeli de ise protestolu senetlerde adeta patlama yaşanıyor. TBB’nin verilerine göre, Kocaeli de 2018 yılında 15 bin 859 senet protesto edildi. Kocaeli de protesto edilen senetlerin parasal tutarı 331 milyon 174 bin lira oldu.

331 MİLYON 174 BİN TL SENET PROTESTO EDİLDİ

Türkiye genelinde protesto edilen senet bazında 2018 yılında 12 sırada yer alan ilimizde ocak ayında 47 milyon 600 bin, şubat ayında 20 milyon 615 bin, mart ayında 23 milyon 302 bin, nisan ayında 13 milyon 813 bin, mayıs ayında, 17 milyon 162 bin, haziran ayında 15 milyon 330 bin, temmuz ayında 20 milyon 60 bin, ağustos ayında, 20 milyon 142 bin, eylül ayında 28 milyon 816 bin, ekim ayında 33 milyon 305 bin, kasım ayında 42 milyon 206 bin ve aralık aylında da 48 milyon 823 bin TL olmak üzere 2018’de toplam 331 milyon 174 Bin TL tutarında senet protesto edildi.

KOCAELİ 10. SIRADA

Kocaeli, 2018 yılında protesto edilen çek sayısı sıralamasında İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Bursa, Muğla, Gaziantep, Adana, Kayseri ve Mersin ardından 10’uncu sırada

AYLARA GÖRE PROTESTO EDİLEN ÇEK SAYILARI

Ocak 1.227

Şubat 1.193

Mart 1.174

Nisan 1.086

Mayıs 1.213

Haziran 1.185

Temmuz 1.163

Ağustos 1.374

Eylül 1.340

Ekin 1.535

Kasım 1.751

Aralık 1.618

Toplam: 15.859

2017’de protesto edilen senet sayısı 14.848

Bugün 14:03 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Körfez Belediyesi, 4 dükkanını satıyor! mask
Körfez Belediyesi, 4 dükkanını satıyor!
Gölcüklü iş adamı Metin San hala kayıp! mask
Gölcüklü iş adamı Metin San hala kayıp!
Yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı! mask
Yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı!
Avrasya Tüneli'nde 1 NİSAN şakası yapacaklar! mask
Avrasya Tüneli'nde 1 NİSAN şakası yapacaklar!
Sebzede pahalılıkta tarihi rekor! mask
Sebzede pahalılıkta tarihi rekor!
Zeytinoğlu: Enflasyon beklediğimiz gibi oldu mask
Zeytinoğlu: Enflasyon beklediğimiz gibi oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin mask
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler! mask
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler!
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı mask
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek mask
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek

GALERİ

Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek mask
Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var mask
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var
20 bin TL değerinde 5 adet köpek çalan şahıs yakalandı mask
20 bin TL değerinde 5 adet köpek çalan şahıs yakalandı
Duran otomobile çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi! mask
Duran otomobile çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi!
Sulu boya resim sergisi açıldı mask
Sulu boya resim sergisi açıldı
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor mask
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL