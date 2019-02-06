Kocaeli’de senetler teker teker patlıyor

Ekonomideki daralma, ticarette de büyük sıkıntılar sebep oluyor. Ticarette kullanılan en önemli araçlardan bir olan senetler ise teker teker patlıyor. Rakam oldukça düşündürücü seviyelere yükselmiş durumda. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin verilerinden derlenen bilgiye göre, 2018 yılında, protesto edilen toplam 775 bin adet senedin parasal tutarı 18 milyar 544 milyon 987 bin TL oldu.

KOCAELİ PATLAMA YAŞIYOR

2018 yılında adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Bursa oldu. Kocaeli de ise protestolu senetlerde adeta patlama yaşanıyor. TBB’nin verilerine göre, Kocaeli de 2018 yılında 15 bin 859 senet protesto edildi. Kocaeli de protesto edilen senetlerin parasal tutarı 331 milyon 174 bin lira oldu.

331 MİLYON 174 BİN TL SENET PROTESTO EDİLDİ

Türkiye genelinde protesto edilen senet bazında 2018 yılında 12 sırada yer alan ilimizde ocak ayında 47 milyon 600 bin, şubat ayında 20 milyon 615 bin, mart ayında 23 milyon 302 bin, nisan ayında 13 milyon 813 bin, mayıs ayında, 17 milyon 162 bin, haziran ayında 15 milyon 330 bin, temmuz ayında 20 milyon 60 bin, ağustos ayında, 20 milyon 142 bin, eylül ayında 28 milyon 816 bin, ekim ayında 33 milyon 305 bin, kasım ayında 42 milyon 206 bin ve aralık aylında da 48 milyon 823 bin TL olmak üzere 2018’de toplam 331 milyon 174 Bin TL tutarında senet protesto edildi.

KOCAELİ 10. SIRADA

Kocaeli, 2018 yılında protesto edilen çek sayısı sıralamasında İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Bursa, Muğla, Gaziantep, Adana, Kayseri ve Mersin ardından 10’uncu sırada

AYLARA GÖRE PROTESTO EDİLEN ÇEK SAYILARI

Ocak 1.227

Şubat 1.193

Mart 1.174

Nisan 1.086

Mayıs 1.213

Haziran 1.185

Temmuz 1.163

Ağustos 1.374

Eylül 1.340

Ekin 1.535

Kasım 1.751

Aralık 1.618

Toplam: 15.859

2017’de protesto edilen senet sayısı 14.848