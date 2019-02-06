Gündoğdu’dan tek değişiklik bekleniyor

Kocaelispor’da Pazar günkü Halide Edip Adıvarspor maçının hazırlıkları sürüyor. Dün buz gibi havada ağır bir antrenmanı geride bırakan Yeşil Siyahlılarda Teknik adam Galip Gündoğdu’nun 2-1 kazanılan Turgutlu maçında sakat ve cezalı olan Kaptan Hamza’nın yerinde sağ önde Gökdeniz’i Halide Edip maçında sahaya 11’de başlatacağı düşünülüyor.

İSTASYON ÇALIŞTILAR

Antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından Yeşil Siyahlılar 6’şarşı 3 gruba bölündü ve kendilerine uygulanan istasyon hareketlerini uyguladı. Sağlık topu, denge, çabukluk, sıçrama ve sürat çalışmalarının ardından antrenman çift kale maç ile sona erdi. Sağ ayak bileğindeki sorunu hemen hemen sona erden Kemal istasyon çalışmasında yer aldı. 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Kaptan Hamza ve Fatih ise antrenmanda yer almazken dünkü çalışmayı Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil de izledi. Ahmet AKAY