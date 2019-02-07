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Perilerde rota Hatay!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor son maçında konuk ettiği İstanbul Üniversitesi’ni 65-56 yendi ve Play-Off sınırına dayandı.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor son maçında konuk ettiği İstanbul Üniversitesi’ni 65-56 yendi ve Play-Off sınırına dayandı. 25 puan ile 9’uncu sırada yer alan kızlar hafta sonu zorlu Hatay Büyükşehir deplasmanına çıkacak.

RAKİP YILDIZLAR TOPLULUĞU

17 maçta 14 galibiyet ile Çukurova ve Fenerbahçe’nin ardından üçüncü sıradaki Hatay karşısında zoru başarmak isteyen Mavi Yeşilliler şehri en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacak. Hatay ekibinde Riguna Williams, Snystina, Hinde Ben Abdelkader, Glory Johnson, Courtney Paris, Alexis Jones ve bir dönem Kocaelispor’da da forma giymiş Milli sporcu Cansu Köksal gibi isimler de forma giyiyor. Hatay Büyükşehir – İzmit Belediyespor maçı 10 Şubat Pazar günü Hatay Spor Salonu’nda saat 16.30’da başlayacak. Ahmet AKAY

Bugün 08:00 TSİ - Spor

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