Başından ve göğsünden vurdu, ölmediğini görünce boğazını kesti

Mersin’de F.E. isimli şahıs (38) alacağı nedeniyle tartıştığı atölye sahibi Hülya Kırmızı’yı (49) tabanca ile vurup, makasla boğazını kesti. Kırmızı ağır yaralanırken, kaçan şüpheli yakalandı.Olay, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. F.E., kendisine borcu olduğunu iddia ettiği atölye sahibi Hülya Kırmızı’nın iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
KADININ DURUMU AĞIR, SALDIRGAN GÖZALTINDA
F.E., bodrum kata indirdiği Kırmızı’yı yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile başından ve göğsünden vurdu. Yere yığılan kadının ölmediğini fark eden F.E., iş yerinden bulduğu makas ile Kırmızı’nın boğazını kesti.Şüpheli kaçarken, Kırmızı ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kırmızı’nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kısa sürede yakalanan F.E., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.