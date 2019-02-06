Akaryakıt tankeri şoförlerine “Tırtıkçılar” operasyonu: 10 gözaltı

Körfez ilçesinde bulunan bir akaryakıt firmasının nakliyeciler aracılığı ile bayilere gönderdiği yakıtların sürekli eksik çıkması nedeniyle bayii sahipleri durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri firmalara yakıt taşıyan tankerleri takibe aldı. Yapılan teknik takipte tankerlerin akaryakıtı yükledikten sonra Körfez ilçesinde bulunan bir TIR tankerine uğrayarak burada tankerdeki mührü bozmadan üzerinden 50 ile 100 litre arası akaryakıt çaldığı ve bu yakıtı da TIR parkındaki belirli yerlere litresini 3.50 TL’den sattıkları tespit edildi. Teknik takibin ardından polis ekipleri “Tırtıkçılar” ismini verdikleri operasyon için düğmeye bastı.

10 kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından yapılan takibin ardından benzer suçu işledikleri belirlenen İ.G. (37), F.Z.(37), D.C. (39), K.S. (39), A.K. (47) ve B.E. (47) isimli tanker sürücüleri tankerleri ile birlikte Bölge Trafik Şube Müdürlüğü TEM otoyolu önünde durduruldu. Şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken TIR parkına düzenlenen operasyonda ise E.T. (42), A.Ç. (47), T.T. (19) ve S.H.K. (31) isimli TIR parkı işletmecileri ve arsa sahipleri de gözaltına alındı.

Firmayı 1 Milyon TL zarara uğratmışlar

TIR parkında yapılan aramalarda akaryakıt muhafaza edilmek üzere hazırlanmış çeşitli ebatlarda depolar ve akaryakıt naklinde kullanılan huni, hortum ve çeşitli dolum aparatları ele geçirildi. Şüphelilerin 1 firmadan 6 ayda toplam 1 milyon TL değerinde akaryakıt çalarak piyasaya sattıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Körfez Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN