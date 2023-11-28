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Valilik uyardı, tekrar geliyor!

Kocaeli Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü yağış konusunda uyarıda bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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Valilik uyardı, tekrar geliyor! mask

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, “Bu gece saatlerinden sonra Tekirdağ ile İstanbul Avrupa Yakası’ndan başlayarak 29.11.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul il geneli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Yalova, Sakarya’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış yağması tahmin edilmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek Sel - Su Baskını - Yıldırım ve Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerini kullanıldı.
# Kocaeli, fırtına, Hava durumu, Kocaeli Valiliği

28 Kas 2023 - 14:38 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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