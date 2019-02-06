Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı

Kocaeli'nin en önemli sağlık kurumlarından Kocaeli Devlet Hastanesi’nde ilk defa vitrektomi ameliyatı yapıldı. Ayrıca Kocaeli'de bulunan devlet hastaneleri arasında da ilk kez Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılan bu ameliyat sonucunda, Op. Dr. Aziz Çardak ve Op. Dr. Fatih Yenihayat tarafından göz içi kanaması, vitrektomi yöntemiyle temizlenerek hasta sağlığına kavuşturuldu. Bu yöntemle birçok göz ameliyatı başarıyla tedavi edilebileceği söylendi.

Vitrektomi nedir?

Vitreus; gözün merkezi kısmını dolduran, jel kıvamında şeffaf bir dokudur. Gözün hacminin yaklaşık üçte ikisini oluşturur ve gözün anatomik şeklinin oluşmasına katkıda bulunur. Gözün arka segmentinin hastalıklarında vitrektomi ameliyatı, yani vitreus jelinin cerrahi olarak boşaltılması gerekebilir. Vitrektomi sonrası vitreus jelinin yerini hümoraköz adı verilen göziçisalgısal sıvısı doldurur.

Vitrektominin amacı nedir?

Göziçi kanamaların temizlenmesi, skar dokularının cerrahi olarak çıkarılması ve retina (gözün sinir ağı tabakası) çekintilerinin rahatlatılması amacı ile vitrektomi operasyonu uygulanabilir. Kanamalar, iltihap hücreleri ve skar dokuları görüntünün algılandığı retinaya ulaşmasına engel olarak görmeyi bozarlar. Ayrıca vitreus jeli retina üzerinde çekinti oluşturarak fonksiyonunu bozuyorsa vitrektomi ile bunun düzeltilmesi gerekir. Erdem ÖVÜÇ

Op. Dr. Aziz Çardak

Op. Dr. Fatih Yenihayat