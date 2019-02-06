Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:35 TSİ- Sağlık G: Bugün 17:08 TSİ

Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı

Kocaeli'nin en önemli sağlık kurumlarından Kocaeli Devlet Hastanesi’nde ilk defa vitrektomi ameliyatı yapıldı.

mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli'nin en önemli sağlık kurumlarından Kocaeli Devlet Hastanesi’nde ilk defa vitrektomi ameliyatı yapıldı. Ayrıca Kocaeli'de bulunan devlet hastaneleri arasında da ilk kez Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılan bu ameliyat sonucunda, Op. Dr. Aziz Çardak ve Op. Dr. Fatih Yenihayat tarafından göz içi kanaması, vitrektomi yöntemiyle temizlenerek hasta sağlığına kavuşturuldu. Bu yöntemle birçok göz ameliyatı başarıyla tedavi edilebileceği söylendi.

Vitrektomi nedir?

Vitreus; gözün merkezi kısmını dolduran, jel kıvamında şeffaf bir dokudur. Gözün hacminin yaklaşık üçte ikisini oluşturur ve gözün anatomik şeklinin oluşmasına katkıda bulunur. Gözün arka segmentinin hastalıklarında vitrektomi ameliyatı, yani vitreus jelinin cerrahi olarak boşaltılması gerekebilir. Vitrektomi sonrası vitreus jelinin yerini hümoraköz adı verilen göziçisalgısal sıvısı doldurur.

Vitrektominin amacı nedir?

Göziçi kanamaların temizlenmesi, skar dokularının cerrahi olarak çıkarılması ve retina (gözün sinir ağı tabakası) çekintilerinin rahatlatılması amacı ile vitrektomi operasyonu uygulanabilir. Kanamalar, iltihap hücreleri ve skar dokuları görüntünün algılandığı retinaya ulaşmasına engel olarak görmeyi bozarlar. Ayrıca vitreus jeli retina üzerinde çekinti oluşturarak fonksiyonunu bozuyorsa vitrektomi ile bunun düzeltilmesi gerekir. Erdem ÖVÜÇ

Op. Dr. Aziz Çardak

Op. Dr. Fatih Yenihayat

Bugün 14:35 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
Sessiz katil, canınızı almasın mask
Sessiz katil, canınızı almasın
Başiskele’de ücretsiz diyetisyen hizmeti mask
Başiskele’de ücretsiz diyetisyen hizmeti
Yanlış vitamin kullanımına dikkat! mask
Yanlış vitamin kullanımına dikkat!
Kartepe’de ‘Akupunktur’ günü mask
Kartepe’de ‘Akupunktur’ günü
Uzm. Dr. Ersen Türker, VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’nde mask
Uzm. Dr. Ersen Türker, VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’nde
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin mask
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler! mask
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler!
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı mask
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek mask
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek

GALERİ

Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek mask
Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var mask
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var
20 bin TL değerinde 5 adet köpek çalan şahıs yakalandı mask
20 bin TL değerinde 5 adet köpek çalan şahıs yakalandı
Duran otomobile çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi! mask
Duran otomobile çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi!
Sulu boya resim sergisi açıldı mask
Sulu boya resim sergisi açıldı
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor mask
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL