"Şener Söğüt’ün heykelini dikeriz"

osman - Sayın BARAN'ın heykelini dikin onu çok seviyordunuz. Ne oldu o size spor tesisi yapmadı mı? o ne yaptı sattı sattı yedi hemde inanılmaz yedi vizyonsuz herif bu da öyle. Bu AKEPE'liler RTE'nin şemsiyesi altında boş konuşmalar yapar icraat yok.