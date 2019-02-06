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"Şener Söğüt’ün heykelini dikeriz"

AKP Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Yarımca Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Söğüt’ten Hacıosman Mahallesine spor tesisi isteyen kulüp başkanı Selçuk Güner, “Bunu yaparsanız mahalleli sizin heykelinizi dikecek” dedi.

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AKP Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, önceki gün Körfez Yarımca Spor Kulübünü ziyaret ederek başkan Selçuk Güner ve yöneticileriyle görüştü.  Körfez ilçesindeki sportif aktiviteler üzerine yapılan sohbet esnasında Yarımca Spor Kulüp Başkanı Selçuk Güner, bazı sıkıntıları dile getirdikten sonra Hacıosman Mahallesi’nde bir spor tesisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Şener Söğüt’e başkan olduğu taktirde bu spor tesisini yaparsa mahallelinin Şener Söğüt’ün heykelini dikeceklerini söyledi.

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Yorumlar

(2)
02

Murti - Her türlü heykel ve heykelciğe karşıyız.Put yapmıyoruz,Put yıkıyoruz bi iznillah

Yanıtla . 0Beğen 06 Şubat 17:09
01

osman - Sayın BARAN'ın heykelini dikin onu çok seviyordunuz. Ne oldu o size spor tesisi yapmadı mı? o ne yaptı sattı sattı yedi hemde inanılmaz yedi vizyonsuz herif bu da öyle. Bu AKEPE'liler RTE'nin şemsiyesi altında boş konuşmalar yapar icraat yok.

Yanıtla . 1Beğen 06 Şubat 15:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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