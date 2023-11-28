Giresunspor karşısında notumuz: 10 üzerinden 8

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

Açıkçası Giresunspor maçında kalecimiz Gökhan Değirmenci’ye pek bir iş düşmedi. Çünkü, Kocaelispor takım olarak Giresunspor’u maç içerisinde çok baskıladı. Gökhan birkaç kez kalesinde tehlike görse de, bu pozisyonları kurtarmakta zorlanmadı. Ancak, Giresunsporlu Mehmet Keskin’in golünde savunmanın hatası vardı. Mehmet de topu çok iyi yere vurunca, gol kaçınılmaz oldu.

BURAK ÖKSÜZ

Kocaelispor’un deneyimli stoper oyuncularından Burak Öksüz, Giresunspor maçında 90 dakika görev aldı. Öksüz, teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın kendisine verdiği görevleri harfiyen yerine getirdi. Burak, maç içerisinde kendi görev yerinde iyi işler yaptı. 7.2 puan ortalamasıyla oynayan Öksüz, artık Kocaelispor’da ilk onbir oyuncusu olmayı garantiledi.

EMİR ORTAKAYA

Emir Ortakaya, bu genç futbolcuyu futbol sahnesinde daha çok izleyeceğiz. Belki de kimbilir Avrupa’da ülkemizi temsil edecek. Çok yetenekli, ayaklarıma hakim, sol ayaklı, sol stoper. Bulunmaz bir cevher adeta. Giresunspor maçında da yine harika işler çıkardı. Yeri geldi çalım bile attı. Takıma gelen en iyi oyunculardan. Ayağına taş değmesin…

ATİLA TURAN

İşte karşınızda Giresunspor maçının yıldızı Atila Turan. Haftalardır kendisini bulmaya çalışan deneyimli oyuncumuz Atila, Giresunspor maçında sonunda patlamayı yaptı. Deneyimli oyuncumuz, 1 gol be 1 asist ile takımın en iyisiydi. Hatta, Kadir Seven’in kendi kalesine attığı golde, Beridze’ye pası veren oyuncu da Atila Turan’dı. Biz, Ati’ye bir asist daha yazalım…

Oğuz Ceylan, Giresunspor maçının en dinamik oyuncusuydu. Ceylan, tecrübesini de kullanarak savunmamızın sağ tarafını rakibe kapadı. Ataklarda da kendisine çok iş düşen Ceylan, yeri geldiğinde orta açtı, yeri geldiğimde ise atak kesti. Ceylan, bir sağ bekten beklenen her şeyi, Giresunspor maçında yaptı.

MERT ÇÖLGEÇEN

Kocaelispor’un genç oyuncularından olan Mert Çölgeçen, Giresunspor karşısında ilk 11’de başladı. Genç oyuncumuz, hafta boyunca çalışmalarının meyvesini Giresun maçında topladı. Takımın en iyileri arasında yer alan Çölgeçen, 83 dakika boyunca oyunda kaldı. Hem atak hem de defansif açıdan bir orta sahadan beklenen performansı ortaya koydu.

YUSUF CİHAT ÇELİK

Yusuf Cihat, Giresunspor maçında toplamda 61 dakika oyunda kaldı. Son haftalarda performansında biraz düşüş gözlemlenen Cihat, Giresun maçında da pek etkili oynamadı. Mevkidaşı Mert Çölgeçen ile iyi bir uyum yakalayan Cihat, 61 dakika boyunca elinden geleni yapmak istese de pek etki gösteremedi. Yetenekli oyuncumuz, 61. dakikada yerini Yusuf Emre Gültekin’e bıraktı.

AMARAL

Kocaelispor’un büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Joao Reis Amaral, Giresunspor maçında pek fazla etkili olmadı. Amaral’ın, ilk haftalarda gösterdiği performanstan maalesef ki eser yok. Oyunu iyi okuyan, olması gereken yerde olan Amaral’dan, sahada hayalet gibi gezinen Amaral’a evrilişini izliyoruz. Deneyimli oyuncunun bir an önce kendisine gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde Ertuğrul hoca tarafından kesik yiyecek.

CANDEİAS

Candeias bu hafta da babacanlığını yaptı. Çorum maçında penaltıyı Tanque’ye bırakan Candeias, bu hafta da serbest vuruşu Atila Turan’a bıraktı. Ve haftalarıdır eleştirilen Atila Turan’ın gol atmasına sebep oldu. Candeias’ın bu karakterli yapısına alıştık. Takımdaki abi rolü, bütünleştirici tavırlarıyla herkese örnek olması gereken bir futbolcu. Giresunspor maçında da gerektiği gibi iyi mücadele etti.

BERİDZE

Kocaelispor’un yetenekli oyuncularından olan Giorgi Beridze, Giresunspor maçında çok da etkili olamayan futbolcular arasındaydı. Gürcü oyuncu, bir pozisyonda bomboş pozisyonda olan Candeias’a pas vermeyip kaleye vurmayı tercih etti. Bu durum da eleştirilere sebebiyet verdi. Görmemiş olabilir veya gol atmak istemiş olabilir. Ancak bu pozisyon, Kocaelispor’un daha farklı kazanamamasına sebep oldu. 90. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Beridze Nim durumu bugün, yarın belli olacak.

TANQUE

Golcümüz, Trendyol 1. Lig’de gol kralı olacak olan oyuncumuz, Giresun maçını da boş geçmedi. Harika bir aşırtma golüne imza atan Tanque’nin bir golü de ofsayt nedeni ile sayılmadı. Biraz kondisyon eksikliğine sahip olan futbolcumuz, ilerleyen günlerde kendisini toparlayacak ve gollerine devam edecektir. Bu konuyu da atlamadan geçmeyelim, gördüğü sarı kart çok gereksizdi. Kendisini ceza sınırına boşu boşuna soktu…

BARIŞ ALICI

Barış Alıcı, Kocaelispor’un görünmez kahramanlarından. Neden mi? Çünkü oyuna genellikle sonradan giren Barış, takıma bugüne kadar elinden gelen katkıyı vermeye çalıştı. Barış, bulduğu kısıtlı süre boyunca 3 gol 3 asist performansı ile oynadı. Bu kadar kısıtlı sürede 6 gole doğrudan katkı yapan Barış, Giresunspor maçında da gol atmasını bildi. Barış, ilerleyen günlerde yeniden ilk 11’de görev alabilir.

ATABEY ÇİÇEK

Atabey Çiçek, Kocaelispor’un en az süre alan oyuncuları arasında yer alıyor. Ancak Atabey, bulduğu kısıtlı sürede gerçekten Kocaelispor’a çok fayda sağlıyor. Genellikle 80. dakikadan sonra oyuna giren Çiçek, Çorum maçında Tanque’ye golünü attırmıştı. Giresun maçında da, kendisine pas verildi ancak o ofsaytta olabilirim düşüncesi ile topu Barış Alıcı’ya bıraktı. Barış da pozisyonu gole çevirdi. Atabey de, Barış gibi Kocaelispor’un görünmez kahramanlarından.

MESUT CAN TUNALI

Kocaelispor’un genç yeteneği Mesut Can Tunalı, Giresunspor maçında 83. dakikada, Mert Çölgeçen’im yerine oyuna girdi. Tunalı, bulduğu kısıtlı sürede takım için elinden geleni yaptı. Genç oyuncumuz güzel bir asistle de başarılı oyununu taçlandırdı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’dan da geçer not alan Tunalı, Giresunspor maçında iyi bir oyunla kendisini kanıtladı.

YUSUF EMRE GÜLTEKİN

Yusuf Emre Gültekin, Giresunspor maçında 61. dakikada oyuna Yusuf Cihat Çelik’in yerine dahil oldu. Gültekin, oynadığı süre boyunca, pas dağılımı ve oyun kurma konusunda üstüne düşeni yaptı. Önce Mert Çölgeçen sonra da Mesut Can Tunalı ile iyi bir uyum yakalayan Gültekin, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi.