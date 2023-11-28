Ümraniye’yi de geçelim Seriye devam edelim!

KAZANMA HIRSIYLA ISINIYORUZ

Kocaelispor, Ümraniyespor ile cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına önceki gün Brung Tesileri’nde, yağmur altında başladı. Giresunspor galibiyeti ile son 3 maçını kazanan temsilcimiz, Ümraniyespor maçı ile seriyi devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam da, takımı bu doğrultuda hazırlıyor. Soğuk havada kazanma hırsıyla ısınan Yeşil - Siyahlılar, cuma günü galibiyet serisini devam ettirmek için sahaya çıkacaklar.