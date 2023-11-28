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Ümraniye’yi de geçelim Seriye devam edelim!

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, cuma günü sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına önceki gün başladı. Temsilcimiz, bugün de soğuk hava altında çalışmalarına devam edecek  

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Ümraniye’yi de geçelim Seriye devam edelim! mask

KAZANMA HIRSIYLA ISINIYORUZ

Kocaelispor, Ümraniyespor ile cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına önceki gün Brung Tesileri’nde, yağmur altında başladı. Giresunspor galibiyeti ile son 3 maçını kazanan temsilcimiz, Ümraniyespor maçı ile seriyi devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam da, takımı bu doğrultuda hazırlıyor. Soğuk havada kazanma hırsıyla ısınan Yeşil - Siyahlılar, cuma günü galibiyet serisini devam ettirmek için sahaya çıkacaklar.
# Kocaelispor, Giresunspor

28 Kas 2023 - 14:48 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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