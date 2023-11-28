Ümraniyespor maçı biletleri satışta

KOCAELİSPOR - ÜMRANİYESPOR BİLET FİYATLARI
UEFA ALT
250 TL
UEFA ÜST
225 TL
MARATON ALT
120 TL
MARATON ÜST
100 TL
GÜNEY KALE ARKASI ALT
70 TL
MİSAFİR
70 TL
Trendyol 1. Lig 14. hafta mücadelesinde Kocaelispor sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. 1 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 12. hafta oynana Çorum FK maçındaki fiyatların aynısı oldu. Biletler Passolig Web ve mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.