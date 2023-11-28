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Ümraniyespor maçı biletleri satışta

Trendyol 1. Lig 14. hafta mücadelesinde Kocaelispor  sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. 1 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 12. hafta oynana Çorum FK maçındaki fiyatların aynısı oldu. Biletler Passolig Web ve mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek.

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28 Kas 2023 - 14:48 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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