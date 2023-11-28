28 Kas 2023 - 14:48 - Spor

Ümraniyespor maçı biletleri satışta

Trendyol 1. Lig 14. hafta mücadelesinde Kocaelispor sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. 1 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 12. hafta oynana Çorum FK maçındaki fiyatların aynısı oldu. Biletler Passolig Web ve mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek.