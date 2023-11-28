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Engin Koyun, Nijerya’da ne yapıyor?

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve Teknik Asbaşkan Ekrem Can,  Nijerya’ya gitti. Koyun ve Can, Nijerya’da genç yetenekleri izlecek ve burada kurulması planlanan futbol akademisi ile alakalı çalışma yapacaklar  

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Engin Koyun, Nijerya’da ne yapıyor? mask

FUTBOL AKADEMİSİ KURULMASI GÜNDEMDE

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve Teknik Asbaşkan Ekrem Can, geçtiğimiz günlerde Nijerya’ya gittler. İkilinin neden Nijerya’ya gittiği ise merak konusu olmuştu. Edinilen bilgilere göre, Koyun ve Can’ın, burada düzenlenecek olan uluslararası turnuvayı takip edecekleri ve genç, yetenekli futbolcuları izleyecekleri öğrenildi. Ayrıca, Nijerya’ya bir futbol akademisi açma düşüncesi de gündemde. Bu düşünce doğrultusunda başkan Engin Koyun ve teknik asbaşkan Ekrem Can, çalışmalar yürütecekler. İkilinin birkaç gün içerisinde yurda dönmesi bekleniyor.
# Engin Koyun, Kocaelispor

28 Kas 2023 - 14:50 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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