İzmit Bekirdere Mahallesi’nin genç muhtar adayı Selçukhan Köse, İyi Parti’deki üyeliğinden istifa etti. Köse açıklamasında “Muhtar, halkın oyları ile makama gelir. Kısacası seçilmiştir. Seçilen birinin partisi olmaz. Herkese ve her kesime adaletli davranmak öncelikle seçilmişlerin ardından tüm halkın asli görev ve sorumlulukları arasındadır. Bekirdere Mahallesi Muhtar Adayı olarak, Yüksek Seçim Kurumu’na verdiğim dilekçe ile İyi Parti’deki üyeliğimden istifa ettim. 32 yaşımdayım. Bekirdere’de doğdum ve büyüdüm. Kısacası hayatım burada geçti. Bekirdere’yi her anlamda çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Dolayısı ile de buranın insanına en iyi şekilde dokunacağımdan kimsenin bir tereddüdü olmasın” ifadelerine yer verdi. Erdem ÖVÜÇ
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“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti!
İzmit Bekirdere Mahallesi’nin genç muhtar adayı Selçukhan Köse, İyi Parti’deki üyeliğinden istifa etti.
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Yorumlar
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Korkmaz - Aferin işte doğru olan bu . Tebrik ederim delikanlı
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