- Spor

Tanque: “Tek amacım gol atmak”

Kocaelispor’un golcü oyuncusu Douglas Tanque, Brunga Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Tanque, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini ve bu karşılaşmadan 3 puan ile ayrılmak istediklerini söyledi

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Tanque: “Tek amacım gol atmak” mask

DİKKATLİ OLMAM GEREKİYOR

Giresun’da iyi bir maç geçirdik. Şükürler olsun ki 3 puanı almayı başardık. Çalışmalarımız sürüyor. Cuma günü Ümraniye karşısında da kazanmak istiyoruz. Tüm rakipler bize karşı sert oynamaya başladı. Bana karşı daha sert oynuyorlar. Ancak buna alıştım. Şu an 3 sarı kartım var, dikkatli olmam gerekiyor

BİRAZ AĞRIM VAR AMA ÖNEMLİ DEĞİL

Benim tek amacım var gol atmak. VAR’dan gelecek olan neticelere saygı göstermek zorundayız. Takım arkadaşlarıma vereceğim desteği maksimum vermek isterim. Süper Lig’e çıkmak adına bu yardımı yapmam gerekli. Belimde biraz ağrı var ancak çok önemli değil. Kulübün hedefleri benim hedeflerimden daha önemlidir. Benim ilk hedefim takıma yardım etmek. Ardından kendim için çalışacağım
# Tanque, Maç

28 Kas 2023 - 14:51 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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