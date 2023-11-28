Tanque: “Tek amacım gol atmak”

DİKKATLİ OLMAM GEREKİYOR
Giresun’da iyi bir maç geçirdik. Şükürler olsun ki 3 puanı almayı başardık. Çalışmalarımız sürüyor. Cuma günü Ümraniye karşısında da kazanmak istiyoruz. Tüm rakipler bize karşı sert oynamaya başladı. Bana karşı daha sert oynuyorlar. Ancak buna alıştım. Şu an 3 sarı kartım var, dikkatli olmam gerekiyor
BİRAZ AĞRIM VAR AMA ÖNEMLİ DEĞİL
Benim tek amacım var gol atmak. VAR’dan gelecek olan neticelere saygı göstermek zorundayız. Takım arkadaşlarıma vereceğim desteği maksimum vermek isterim. Süper Lig’e çıkmak adına bu yardımı yapmam gerekli. Belimde biraz ağrı var ancak çok önemli değil. Kulübün hedefleri benim hedeflerimden daha önemlidir. Benim ilk hedefim takıma yardım etmek. Ardından kendim için çalışacağım
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.