Tanque: “Tek amacım gol atmak”

DİKKATLİ OLMAM GEREKİYOR

Giresun’da iyi bir maç geçirdik. Şükürler olsun ki 3 puanı almayı başardık. Çalışmalarımız sürüyor. Cuma günü Ümraniye karşısında da kazanmak istiyoruz. Tüm rakipler bize karşı sert oynamaya başladı. Bana karşı daha sert oynuyorlar. Ancak buna alıştım. Şu an 3 sarı kartım var, dikkatli olmam gerekiyor

BİRAZ AĞRIM VAR AMA ÖNEMLİ DEĞİL

Benim tek amacım var gol atmak. VAR’dan gelecek olan neticelere saygı göstermek zorundayız. Takım arkadaşlarıma vereceğim desteği maksimum vermek isterim. Süper Lig’e çıkmak adına bu yardımı yapmam gerekli. Belimde biraz ağrı var ancak çok önemli değil. Kulübün hedefleri benim hedeflerimden daha önemlidir. Benim ilk hedefim takıma yardım etmek. Ardından kendim için çalışacağım