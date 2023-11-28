2024 Emekli aylıkları talimatla çalışan TÜİK’in verisine göre belirlenmesin!”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hükümet tarafından emeklilere 5 bin TL’lik ikramiye müjdesi verilmişti. Çalışan emekliler ile Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emekliler ikramiye hakkından muaf bırakılmıştı. Muhalefetin ve çalışan vatandaşların tepkisine neden olan karara emekli sendikaları itirazda bulunmuştu. Milyonlarca emeklinin öfkesine neden olan karar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verileceğini açıkladı. Kanun teklifi bugün TBMM’ye gelecek ve ardından torba yasaya eklenecek. Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Temsilcisi İhsan Deniz hem bu konuyla ilgili hem de 2024 emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

“SES YÜKSELTTİK”

Deniz’in açıklaması şöyle: “Emeklileri gündemde tutma taktiği gayet güzel, çalışan emekli 5 bin TL ikramiyeden muaf tutulunca her platformda ses yükselttik. ‘Ayrımsız, fakatsız, lakinsiz her emekli 5 bin TL ikramiyeyi almalı; mazot, gübre desteği alan da dul, yetim, engelli de almalı’ dedik. Şimdi ekonomist tek adam emekli üzerinden politika yaparak ikramiye almayan 4 milyon 689 bin emekliye de 5 bin TL ikramiye vermek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Maliye Bakanına talimat vermiş.

“BAŞTA NEDEN YAPMADIN”

Tabi bu sevindirici haberi neden baştan yapmadın? Hani derler ya, Allah kulunu sevindirmek için önce eşeğini kaybettirip sonra buldurur. Bizim isteğimiz de 5 bin TL ikramiye dul, yetim ve engelliye de kesintisiz verilmesidir. 2024 emekli aylıkları ise açlık ve yoksulluk sınırlarının ortalarında olmalı, 2024 Ocak verilerine göre ayarlanmalı. Talimat ile enflasyon belirleyen TÜİK verileri ile değil. Sokağın, yani halkın alım gücü belirlenmesi doğru olacaktır. Birleşik Emeklileri Sendikası olarak Ocak ayı açlık sınırı 17-18 binler de olacağı yoksulluk sınırı ise 50-55 binlerde olacağı için emekli maaşının da 20 bin TL olmasını öngörüyoruz.”