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Beyaz Kalpler’de mezuniyet sevinci

Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde Elektrik Pano Montörlüğü Kursu’nda mezuniyet sevinci yaşandı.

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Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, öğrencilerine yeni imkânlar sunmaya devam ediyor. Risk grubundaki çocukların topluma kazandırılması için gayret sarf eden Beyaz Kalpler’de, öğrenciler 8 aylık eğitimin ardından, 9 öğrenci elektrik pano montörlüğü kursundan mezun oldu.  Mezuniyet sertifikaları, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Aslan tarafından öğrencilere verildi.

TOPLAM BİN 136 SAAT EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde Elektrik Pano Montörlüğü kursu açılmıştı.  Öğrencilere iş kapısı olacak kursta, teorik ve pratik olarak bin 136 saat eğitim verildi. Elektrik panoları konusunda detaylı eğitimler alan öğrenciler, aldıkları eğitimi yine merkez içerisinde uygulama ile pekiştirdi.

ÖĞRENCİLERE ARTI DEĞER

Merkez içerisinde kendilerini farklı alanlarda olduğu gibi bu alanda da yetiştiren öğrenciler, mezun olduktan sonra aldıkları eğitimi sertifika ile taçlandırarak iş bulmaları kolaylaşıyor. Aldıkları eğitimden bir hayli memnun olan çocukların, kendilerini geliştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

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