İGSAŞ, yeni ürünlerinin lansmanını Growtech Eurasia Fuarı’nda gerçekleştirdi

Kurulduğu günden bu yana Türk tarımının gelişimine öncülük eden çalışmalara imza atan İGSAŞ, dünyanın en büyük örtü altı (seracılık) tarım sektörü fuarı Growtech’e katılım sağladı. Bu yıl 22-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda İGSAŞ, yeni ürünlerini ilk kez sektör paydaşlarına tanıttı.

Antalya’da Anfaş Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda 3’üncü salonda ‘’Toprağıma Minnettarım’’ konseptli standıyla yer alan İGSAŞ standında, İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, İGSAŞ Satış Pazarlama Direktör Vedat Altınok ve çok sayıda İGSAŞ yöneticisiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırladı. Fuar boyunca yoğun ilgi gören İGSAŞ standında, ürün gamındaki klasik ürünlerin yanında, Max-21, Çay Gübresi, Süper Başak, Süper 33 gibi lansmanı yapılan yeni ürünler de büyük beğeni topladı.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “Uluslararası arenada çok ses getiren ve istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren Growtech Eurasia Fuarı, bizim çok önem verdiğimiz bir organizasyon. Bu yıl da fuarda en özel ürünlerimizi ziyaretçilerimizin ilgisine sunarken, AR-GE çalışmalarımız sonucu sektöre kazandırdığımız en yeni ürünlerimizi de sergiledik. Fuarın hem ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtmak hem de yeni iş bağlantıları kurmak açısından oldukça verimli geçtiğini söyleyebilirim. Gördüğümüz ilgiden çok memnunuz” dedi.

Sektörün gelişimine katkı sağlayacak her türlü organizasyonda yer almaya çalıştıklarının altını çizen Ünal, şunları kaydetti: ‘’Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmak hedefiyle alanında uzman kadromuzla birlikte durmaksızın büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. Sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak için kendimizi sürekli geliştirmeyi ve yeni teknolojileri bünyemize katmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu tür organizasyonlarda yer almayı sürdürecek ve çok çalışarak ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz.'’

Growtech Eurasia Fuarı’nın tarım sektörü için önemli bir buluşma noktası olduğuna değinen İGSAŞ Satış Pazarlama Direktör Vedat Altınok ise, ‘’ İGSAŞ olarak, Türkiye’de tarım sektörüne hizmet veren paydaşları buluşturan Growtech Eurasia Fuarı’na her yıl katılım sağlamaya özen gösteriyoruz. Sektörel gelişmelerin takip edilebilmesi ve ürünlerin tanıtımı açısından önemli bir platform olduğunu düşünüyorum. Standımız tüm fuar boyunca yoğun bir ilginin odağı oldu. Dört gün boyunca oldukça başarılı görüşmeler gerçekleştirdik. Bu anlamda fuarın destekçisi ve katılımcısı olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz’’ dedi.