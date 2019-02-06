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TUBİTAK'ta çalışan 4 mahrem imamın ifadeleri ortaya çıktı

Kocaeli’de FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TUBİTAK'ta çalışan mahrem imam 4 mühendis ifadelerinde deşifre olmamak için gerekirse Cuma namazına karşı çıktılarını söyledi.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen mühendisler F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K.'nin kurumdaki mahrem örgütsel yapıyı tasarladıkları öğrenildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’i birkaç kez ziyaret ettiklerini söyleyen mühendisler, Gülen’in kendilerine kurum çalışanları tarafından deşifre olmamak için gerekirse Cuma namazı kılmamaları ile ilgili talimat verdiğini belirtti.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİLER

Yapılan incelemelerde 4 şüpheli mühendisin askerlere mahrem abilik yaptığı, kurumlarda terfi amaçlı himmet verip, himmet topladıkları tespit edildi. Şüpheli mühendislerin ev ve ofislerinde yapılan aramalarda, örgütten olan ve olmayanlara yönelik fişlemelerin yapıldığı çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgularında etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri ve ifadelerinde örgüt hakkında bilgiler verdikleri öğrenildi.

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