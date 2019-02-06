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Serap Çakır'dan taraftarlara jest

Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, mor-beyazlı taraftarlara Yomraspor deplasmanı için otobüs tahsis etti.

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Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, 3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Gebzespor'un Yomraspor ile karşılaşacağı deplasman maçı için taraftarlara ulaşım desteğinde bulundu. Taraftarların bu deplasmana en kabalık grupla gitmesini isteyen Serap Çakır, "Gebzespor, Yomra’da yalnız kalmamalı" ifadesini kullandı.

GEBZESPOR, KENTİMİZİN MARKASI

Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, "Eskiçarşı Taraftar Grubu’nun her yere gidip, Gebze’mizin marka değeri olan Gebzespor’umuzu desteklediğini biliyorum. Takımın armasını yalnız bırakmamaları için Yomra’ya otobüs tahsis ettim. Cefakâr Gebzespor taraftarı şimdiden güle güle gidip gelsinler” dedi.

TARAFTARLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Tribün liderleri Abdulkerim Yıldırım ve Sedat Tozar'da Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır'ın otobüs jesti nedeniyle teşekkür mesajlarını ilettiler. Gebzespor taraftarlarını Trabzon’a götürecek otobüsler, Cumartesi günü Alaettin Kurt Stadı önünden saat 18.00’da kalkacak.

Bugün 15:19 TSİ - Spor

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