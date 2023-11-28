Babasının cenazesini yıkarken fenalaşıp yaşamını yitirdi

İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi Amber Sokak adresinde ikamet eden Devlet Malzeme Ofisi’nden işçi emeklisi olan 66 yaşındaki Ahmet Temel babası Maksut Temel'i (92) 27 Kasım Pazartesi günü yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı kaybetti

CENAZEYİ YIKARKEN FENALAŞTI

Babasının ölümüne üzülen ve cenazesinin yıkandığı esnada fenalaşan oğlu Ahmet Temel hemen hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde aort damarında yırtılma meydana geldiği belirlenerek ameliyata alındı. Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Temel ve babasının 1 gün arayla yaşamını yitirmesi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Maksut Temel’in cenazesi 27 Kasım Pazartesi günü Kuruçeşme Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Kendisinden 1 gün sonra yaşamını yitiren oğlu Ahmet Temel’in cenazesi ise 28 Kasım Salı günü aynı caminde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.