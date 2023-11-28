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Hulusi Kentmen Sanat ve Barış Evi Projesi hızla ilerliyor

Kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla rekonstrüksiyon çalışması gerçekleştirilen Hulusi Kentmen Sanat ve Barış Evi Projesinde çalışmalar hızla devam ediyor

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Hulusi Kentmen Sanat ve Barış Evi Projesi hızla ilerliyor mask
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İzmit’in tarihini ve kültürel değerlerini yaşatma gayreti ile çalışmalarını yürüten İzmit Belediyesi, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen’in evini yeniliyor. Oturum alanı 60 metrekare olan yapının rekonstrüksiyon çalışmaları hızla devam ederken, çalışmaların tamamlanmasının ardından Hulusi Kentmen’in çocukluğunu geçirdiği ev İzmit’e yeniden kazandırılacak. 

HER DETAY TİTİZLİKLE İŞLENİYOR

Sivil mimarlık örneği olan yapının rekonstrüksiyon çalışmalarında her detay titizlikle işleniyor. Çalışmalar kapsamında ahşap karkas, yalı baskı kaplama, iç mekan sıva imalatları tamamlandı. İç mekan tavan ve döşeme kaplamaları, kapı – pencere montajlarının ve boya imalatının ardından çalışmalar tamamlanacak.
# İzmit belediyesi

28 Kas 2023 - 15:10 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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