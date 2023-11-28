Hulusi Kentmen Sanat ve Barış Evi Projesi hızla ilerliyor

İzmit’in tarihini ve kültürel değerlerini yaşatma gayreti ile çalışmalarını yürüten İzmit Belediyesi, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen’in evini yeniliyor. Oturum alanı 60 metrekare olan yapının rekonstrüksiyon çalışmaları hızla devam ederken, çalışmaların tamamlanmasının ardından Hulusi Kentmen’in çocukluğunu geçirdiği ev İzmit’e yeniden kazandırılacak.
HER DETAY TİTİZLİKLE İŞLENİYOR
Sivil mimarlık örneği olan yapının rekonstrüksiyon çalışmalarında her detay titizlikle işleniyor. Çalışmalar kapsamında ahşap karkas, yalı baskı kaplama, iç mekan sıva imalatları tamamlandı. İç mekan tavan ve döşeme kaplamaları, kapı – pencere montajlarının ve boya imalatının ardından çalışmalar tamamlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.