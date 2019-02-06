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Başiskele’de kadınlara eğitim verildi

Hülya Aksoy, kadın sağlığı eğitim projesi kapsamında Başiskele Mahmut paşa İlkokul ve Ortaokul öğrenci velileri ile bir araya geldi.

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Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un Koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kocaeli Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” ve “4 Şubat Dünya Kanser Günü” farkındalık çalışmaları kapsamında Başiskele Mahmut Paşa İlkokul ve Ortaokul öğrenci velisi kadınlarımıza eğitim verildi.

ÇİÇEK VERİLDİ

Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Aksoy’a Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay ve eşi Müjgan Kantay, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Faruk Demirhan, Başiskele İlçe Sağlık Müdürü Dr. Münevver Gonca Set, Mahmut Paşa İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Fatih Akgüneş ve Mahmut Paşa Mahallesi Muhtarı Niyazi Mutlu eşlik etti.

KADIN SAĞLIĞI

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Hülya Aksoy, “Valilik olarak Kocaeli’nde Kadın Sağlığı Eğitim Projesi başlattık. Amacımız kadınların kendi sağlıkları konusunda belirli konularda bilgilendirmek ve farkındalık yaratmaktır. Biz kadınlar kendimizi ihmal ederiz, ailemiz gibi bir takım önceliklerimiz vardır. Ama kadın sağlıklı olacak ki bunları çok daha rahat bir şekilde yapabilsin.

“KENDİNİZİ İHMAL ETMEYİN”

 Burada dinlediklerinizi evinizde uygular, etrafınızda bilmeyen kadınlarla da paylaşırsanız bizim projemiz amacına ulaşmış demektir. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin.” diyen Sayın Hülya Aksoy, tüm katılımcılara teşekkür etti. Daha sonra, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi, kadınlara bilgi verdi. Kadınlar tarafından yoğun ilgi gören program, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

Bugün 15:24 TSİ - Eğitim

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