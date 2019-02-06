İzmit’te 300 çocuğa akıl oyunları eğitimi

İzmit Belediyesi yüzlerce çocuğa akıl oyunları eğitimi verdi. Mahallelerdeki gençlik merkezlerinde 3-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde 300 çocuğa akıl yürütme, problem çözme, iletişim kurma, eleştirel düşünme, araştırma, karar verme, bilgi ve teknolojiyi iyi kullanma, güzel konuşma gibi eğitimler verildiğini söyleyen yetkililer, “Eğitimler yıl içinde de devam ediyor. Çocuklarını bu eğitimlere göndermek isteyen anne babalar Akpınar, Mehmet Ali Paşa ve Gültepe Gençlik Merkezlerinde başvurabileler” dediler.