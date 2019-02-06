İzmit Belediyesi yüzlerce çocuğa akıl oyunları eğitimi verdi. Mahallelerdeki gençlik merkezlerinde 3-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde 300 çocuğa akıl yürütme, problem çözme, iletişim kurma, eleştirel düşünme, araştırma, karar verme, bilgi ve teknolojiyi iyi kullanma, güzel konuşma gibi eğitimler verildiğini söyleyen yetkililer, “Eğitimler yıl içinde de devam ediyor. Çocuklarını bu eğitimlere göndermek isteyen anne babalar Akpınar, Mehmet Ali Paşa ve Gültepe Gençlik Merkezlerinde başvurabileler” dediler.
Bugün 15:25 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 15:27 TSİ
İzmit’te 300 çocuğa akıl oyunları eğitimi
İzmit Belediyesi yüzlerce çocuğa akıl oyunları eğitimi verdi.
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Bugün 15:25 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz