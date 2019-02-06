KO-MEK’ten Çölyak’a destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, Çölyak Hastalarına KO-MEK Mutfağının kapılarını açtı. Glutensiz Yaşam Derneği üyeleri, KO-MEK Mutfağında, diyetlerine uygun yemekler yapmayı öğrendi. Eğitim kapsamında Çölyak hastaları kendileri için gulutensiz yemek hazırlamayı öğrenirken, yine kendileri gibi olan çölyaklara yemek eğitimi verebilme şansına sahip oldu.

FAKINDALIK YARATMAK

Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Otlu, dernek olarak çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak çabasında olduklarını söyledi. Çölyak hastalığının, bazı besin maddelerinde bulunan glutene karşı bağışıklık sisteminde oluşan tepkiyle ince bağırsaklarda hasar meydana gelmesiyle oluştuğunu hatırlatan Otlu, “Yaşam boyu devam eden tek gıda alerjisi olan çölyak, genellikle kalıtsal olarak ortaya çıkıyor; tedavi edilmediği ve özenli davranılmadığı takdirde de hayatı olumsuz etkiliyor” dedi.