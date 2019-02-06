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Kartepe’de ‘Akupunktur’ günü

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, akupunktur tedavisi hakkında seminer düzenledi. Seminerde, tedaviye ilişkin ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

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Kartepe Belediyesi sürekli olarak düzenlediklerini belirttikleri etkinliklere bir yenisini daha ekledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, personellerini akupunktur tedavisi hakkında bilgilendirme amacıyla eğitim semineri düzenledi. Seminere, konuşmacı olarak Uzman Dr. Zeliha Aksoy davet edildi.

“UYARI NOKTASI”

Seminerde, belediye personellerine yöntemin gelişim sürecini anlatan Aksoy, “Çin’de iğne ve ısı anlamına gelen “Chen-chin” ile adlandırılan bu tedavi yöntemi, Batı’da akus (iğne) ve punctura (batırmak) sözcükleri birleştirilerek, “akupunktur” olarak adlandırılmıştır. Akupunktur tedavisinde sırt, boyun, el, kulak ve vücudun diğer bölümleri kullanılır. Birçok hastalığa ilişkin en çok uyarı noktasının bulunduğu uzuvlar ise eller ve kulaklardır” dedi.

“BİRÇOK HASTALIK”

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, akupunkturun hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını açıklayan, Dr. Zeliha Aksoy, “Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları, Bel ve Boyun Fıtığı, Siyatik, Topuk Dikeni, çeşitli kireçlenmeler, ağrılar ve migren gibi birçok sağlık sorununda kullanılmaktadır” şeklinde konuştu.

Bugün 15:28 TSİ - Sağlık

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