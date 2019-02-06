Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:29 TSİ- Sağlık G: Bugün 15:31 TSİ

Yanlış vitamin kullanımına dikkat!

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bekir Faruk Erden, doğru vitamin kullanımına dikkat çekti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bekir Faruk Erden, vitamin eksikliği, ek vitamin kullanımı ve günlük vitamin ihtiyacı gibi konulara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Erden, “Bizim ülkemiz vitamin açısından zengin bir ülke” diye konuştu.  Erden, vitamin temini konusunda vatandaşlara şu uyarılarda bulundu, “Vücut sistemi üzerinde vitamin seviyesi yeterliyse alınan vitaminlerin vücudunuzda her hangi bir ek katkısı olmaz. Vitamin eksikliği var ise bağışıklık sistemi bundan etkilenir. C vitamini eksikliği var ise özellikle ekim kasım aylarında hastalanmaya yatkın olabiliriz.” dedi.

GÜNLÜK İHTİYAÇ

Günlük vitamin ihtiyacına ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Erden, “İnsanlar doping olsun diye fazla vitamin alıyor. İyi beslenemediğinizi düşündüğünüzde, kendinizi iyi hissetmediğinizde vitamin ilacı alınabilir. Eczanelerde ilaç olarak satılan vitamin ilaçları, günlük ihtiyacınızın fazlasını karşılamaktadır. Bunun dışında eczanelerde satılmayan vitaminler, multi-vitamin olarak adlandırılanlar ise günlük ihtiyacı karşılamazşeklinde konuştu.

FAZLASI ZARAR

Prof. Dr. Bekir Faruk Erden, A, D, E ve K vitamini hakkında bilgiler vererek, sözlerini şu şekilde noktaladı: A, D, E ve K vitaminleri vücutta depolanan vitaminlerdir. Bu vitaminlerden fazla alınırsa toksik etki yaratır. D vitaminini normalden fazla alırsanız vücutta depolanır ve atılması zordur. İnsanlar günlük önerilen vitamin kullanım miktarının üzerine çıkılmamalıdırlar. Vitamin miktarının üzerine çıkıldığı hissedilemez. Vitaminler kansere yol açar söylentileri gerçek değildir. Hayvanların üzerinde yapılan deneylerin hatalı olmasından dolayı böyle söylentiler çıkmıştır.

Bugün 15:29 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
Sessiz katil, canınızı almasın mask
Sessiz katil, canınızı almasın
Başiskele’de ücretsiz diyetisyen hizmeti mask
Başiskele’de ücretsiz diyetisyen hizmeti
Yanlış vitamin kullanımına dikkat! mask
Yanlış vitamin kullanımına dikkat!
Kartepe’de ‘Akupunktur’ günü mask
Kartepe’de ‘Akupunktur’ günü
Uzm. Dr. Ersen Türker, VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’nde mask
Uzm. Dr. Ersen Türker, VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’nde
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin mask
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler! mask
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler!
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı mask
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek mask
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek

GALERİ

Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek mask
Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var mask
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var
20 bin TL değerinde 5 adet köpek çalan şahıs yakalandı mask
20 bin TL değerinde 5 adet köpek çalan şahıs yakalandı
Duran otomobile çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi! mask
Duran otomobile çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi!
Sulu boya resim sergisi açıldı mask
Sulu boya resim sergisi açıldı
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor mask
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL