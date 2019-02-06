Yanlış vitamin kullanımına dikkat!

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bekir Faruk Erden, vitamin eksikliği, ek vitamin kullanımı ve günlük vitamin ihtiyacı gibi konulara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Erden, “Bizim ülkemiz vitamin açısından zengin bir ülke” diye konuştu. Erden, vitamin temini konusunda vatandaşlara şu uyarılarda bulundu, “Vücut sistemi üzerinde vitamin seviyesi yeterliyse alınan vitaminlerin vücudunuzda her hangi bir ek katkısı olmaz. Vitamin eksikliği var ise bağışıklık sistemi bundan etkilenir. C vitamini eksikliği var ise özellikle ekim kasım aylarında hastalanmaya yatkın olabiliriz.” dedi.

GÜNLÜK İHTİYAÇ

Günlük vitamin ihtiyacına ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Erden, “İnsanlar doping olsun diye fazla vitamin alıyor. İyi beslenemediğinizi düşündüğünüzde, kendinizi iyi hissetmediğinizde vitamin ilacı alınabilir. Eczanelerde ilaç olarak satılan vitamin ilaçları, günlük ihtiyacınızın fazlasını karşılamaktadır. Bunun dışında eczanelerde satılmayan vitaminler, multi-vitamin olarak adlandırılanlar ise günlük ihtiyacı karşılamaz” şeklinde konuştu.

FAZLASI ZARAR

Prof. Dr. Bekir Faruk Erden, A, D, E ve K vitamini hakkında bilgiler vererek, sözlerini şu şekilde noktaladı: A, D, E ve K vitaminleri vücutta depolanan vitaminlerdir. Bu vitaminlerden fazla alınırsa toksik etki yaratır. D vitaminini normalden fazla alırsanız vücutta depolanır ve atılması zordur. İnsanlar günlük önerilen vitamin kullanım miktarının üzerine çıkılmamalıdırlar. Vitamin miktarının üzerine çıkıldığı hissedilemez. Vitaminler kansere yol açar söylentileri gerçek değildir. Hayvanların üzerinde yapılan deneylerin hatalı olmasından dolayı böyle söylentiler çıkmıştır.