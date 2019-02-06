Başiskele’de ücretsiz diyetisyen hizmeti

Başiskele Belediyesi, ilçedeki vatandaşların sağlıklı yaşamına destek olmak adına ücretsiz diyetisyen kontrolü hizmeti başlattı. Belediye yetkilileri, hizmetin amacını, “Son zamanlarda artan kilo problemleri, sağlıklı beslenmeye teşvik ve sağlıklı yaşam kavramının oturtulması” olarak açıkladı. Vatandaşlar, Başiskele Belediyesi spor merkezleri, semt konakları ve belediyenin ana hizmet binasına giderek bu hizmetten faydalanabiliyor.

VÜCUT ENDEKSİ

Hizmet kapsamında, kişinin kilo durumuna ilişkin önemli ipuçları veren vücut kitle endeksi ölçümleri yapılıyor. Vatandaşlara kitle endeks sonuçlarına göre, beslenme programları hazırlanıyor. Hizmetten, sadece kilo vermek isteyen vatandaşların değil, kilo alamayan vatandaşların da faydalanabildiği öğrenildi. Belediye bünyesinde hizmet veren diyetisyenlerden Betül Aydın, kilo almakta zorlanan vatandaşların sağlıklı kilo almalarına yardımcı oluyoruz dedi.

4-6 YAŞ ÇOCUKLAR

Belediyenin uygulamaya geçirdiği “Ücretsiz diyetisyen kontrolleri” hizmetinden, yetişkinlilerin yanı sıra çocuklar da yardım alıyor. Uzmanlar, yetişkinlik çağında kilolu olan insanların çocukluktan kötü beslenmeye alıştığını, bunun için de 4- 6 yaş arasından itibaren, gerekli kilo kontrollerine başlanılması gerektiğini duyurdu.