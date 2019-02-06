İMO’dan ‘Soğuk havada beton dökümü’ semineri

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, “Soğuk havada beton dökümü” semineri gerçekleştirdi. Seminere konuşmacı olarak Doç. Dr. Salih Taner Yıldırım davet edildi. Yıldırım katılımcılara konu hakkındaki bilgilerini aktardı. Etkinliğe ilişkin konuşan Doç Dr. Salih Taner Yıldırım, “Soğuk havalar beton dökümü için olumsuz hava koşullarının başında gelir ve bu tür durumlarda betonu dökmeye başlamadan önce birtakım önlemler almamız gerekmektedir. Bu seminer, almanız gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacak” dedi.

“SOĞUK HAVANIN ETKİLERİ”

Daha sonra katılımcılara paylaşımda bulunan Yıldırım, “Soğuk hava nedir? Soğuk hava neden önemlidir? Soğuk havanın betona etkileri, Soğuk havada beton nasıl yerleştirilir? Soğuk havada beton uygulaması yapılırken yapılması gerekenler ve alınabilecek önlemler" gibi teknik konular hakkında bilgiler verdi. Seminer, karşılıklı soru- cevabın ardından sona erdi.